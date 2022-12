Taylor Mega: “Antonino Spinalbese? Senza pal*e”/ “Troppo convinto di se, mi piacerebbe tirargli il paccone!”

Taylor Mega contro Antonino Spinalbese: “Senza palle! Non mi piacciono gli uomini così”

In una lunga chiacchierata nel format Casa Chi, Taylor Mega è tornata a parlare non solo del rapporto con l’amica Giaele De Donà e il rapporto libero con suo marito, ma ha anche detto la sua su Antonino Spinalbese. Dopo aver sottolineato che proprio l’ex di Belen Rodriguez è stato l’origine dei malumori di Bradford Beck, Taylor ha lanciato una stoccata personale ad Antonino.

"Bradford Beck è incaz*ato con la moglie Giaele De Donà"/ Parla Taylor Mega: "Colpa di Antonino e…"

“Se mi piacerebbe un uomo come lui? Antonino è un po’ troppo il bello che si piace tanto.” ha dichiarato senza peli sulla lingua Taylor. Poi ha aggiunto: “Non è il mio tipo di uomo, non mi piacciono gli uomini così. È troppo convinto di se stesso, mi piacerebbe tirargli il paccone!” Ha però apprezzato un suo gesto: “Ho visto che ha scelto Giaele e sono stata molto felice di questa cosa.” Quando però le è stato fatto notare che la scelta di Giaele poteva essere una ‘non scelta’ e, dunque, una mossa furba, Taylor ha commentato: “Allora è senza palle!”.

Edoardo Donnamaria: "Antonino ha fatto cose gravi"/ "Fuori lo menavo o lo denunciavo"

Taylor Mega al Grande Fratello Vip? “Facciamo un appello a Signorini”

Di certo Taylor Mega non avrebbe timore nel dire tutto questo ad Antonino Spinalbese in faccia, magari nella Casa del Grande Fratello Vip. Quando le è stato allora chiesto se entrerebbe, Taylor non ha negato che le farebbe piacere ma solo come ospite: “Entrare al GF Vip? Questa domanda la devi fare ad Alfonso Signorini perché non so nemmeno io cosa sta succedendo ma su Twitter chiedono. Facciamo un appello al conduttore. A me piacerebbe molto entrare come ospite. Mi conoscete, come concorrente, credetemi, sarebbe molto divertente. Ma massimo tre settimane.” ha chiarito.

LEGGI ANCHE:

Oriana Marzoli lancia un divieto ad Antonino: "Non baciare Ginevra"/ Lui la gela: "Se voglio lo faccio!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA