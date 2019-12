Taylor Mega, casa svaligiata dai ladri/ “Bel Natale di merd*, sono terrorizzata!”

Natale molto amaro per Taylor Mega. La bellissima influencer è stata vittima dei ladri, entrati in casa sua mentre si trovava a Udine per lavoro. L’appartamento nel pieno centro di Brera a Milano, di Elisa Todesco, 26 anni, meglio nota come Taylor Mega, è stato svaligiato. Non si conosce però al momento l’entità del furto. È stata una condomina, dopo aver sentito l’allarme, ad avvertire telefonicamente Taylor, che subito si è messa in viaggio per tornare a casa per scoprire cosa stesse accadendo. L’influencer proprio pochi minuti fa ha postato su Instagram un breve video nel quale inquadra i danni alla sua casa. Nelle poche immagini tutto è in disordine e è chiaramente visibile che mancano delle cose da scaffali e mobili.

Taylor Mega, casa svaligiata: “Stavano portando via oggetti assurdi!”

“Bel Natale di merd*!” commenta poi Taylor Mega subito dopo il video che mostra casa sua dopo l’arrivo dei ladri. Nelle stories successive l’influencer, vistosamente provata dall’accaduto, ammette di essere preoccupata e davvero scossa per quanto accaduto. “Ieri mentre stavo a Udine mi è partito l’allarme – racconta Taylor – e mentre stavano ancora in casa e son corsa ieri da Udine a Milano e ho trovato un bel macello.” L’influencer poi ammette: “Sono terrorizzata onestamente… si stavano portando via degli oggetti assurdi! – e svela – Oltre ai gioielli chiaramente.. per fortuna c’era l’allarme”. È stato infatti questo a mettere in fuga i ladri e ad impedire loro di portare via una refurtiva ancora maggiore. Un Natale, insomma, complicato per la bionda e discussa influencer.

