Taylor Mega “in tilt” a Live/ Dito medio alle forze dell’ordine? La reazione

Taylor Mega è di nuovo al centro della bufera di Live – Non è la d’Urso. La influencer è stata chiamata dalla padrona di casa, Barbara d’Urso, per commentare le frasi di Antonella Elia su di lei nella casa. Secondo lei, la Elia doveva essere cacciata come è successo per Salvo Veneziano, che ha espresso dei commenti molto sessisti nei confronti di Elisa De Panicis. Mega è molto arrabbiata con Elia, che ora non può difendersi perché è nella casa. Interviene al suo posto il suo legale, che difende subito Antonella Elia, dicendo che le sue parole non possono essere paragonate ai commenti di Veneziano. Mega non ci sta, e attacca molto ferocemente l’avvocato che però la incastra subito: “Non puoi paragonarti a Veneziano se tu stessa ti metti nelle condizioni di essere commentata in un certo modo: che hai da dire sulle tue foto accanto alle camionette delle forze dell’ordine dove vieni immortalata mentre fai un dito medio?”.

Taylor Mega si prende gioco delle forze dell’ordine? La reazione di lei

La sua provocazione manda in tilt la showgirl, tanto che cerca in tutti i modi di difendersi cambiando discorso e annunciando un suo ritiro dalle scene.“Barbara volevo dirti che per un po’ non comparirò in televisione”. È questa la frase di Taylor Mega detta a Barbara d’Urso dopo il confronto con il legale di Antonella Elia, che l’ha accusata di beffeggiarsi delle forze dell’ordine sui social. Barbara d’Urso, chiaramente shoccata per la situazione, cerca di tagliare il discorso: “Taylor, sono d’accordo con te se vuoi ritirarti dalla tv, anche se per un progetto tuo privato, ma se beffeggi le forze dell’ordine, io non voglio averti nel mio programmma”. Ecco il post di cui si è parlato in trasmissione.

ECCO LA FOTO INCRIMINATA DI TAYLOR, PER GLI AMICI TOYLER #noneladurso pic.twitter.com/w8iIXbRBVh — 𝕋 ℝ 𝕀́ 𝕊 𝕋 𝔸 ℕ ℂ𝔸𝕃𝕋𝔸𝔾𝕀ℝ𝕆ℕ𝔼 🧩 (@Tristan__esdpv) January 19, 2020





