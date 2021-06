Taylor Mega terrorizzata “Sconosciuto conosce il mio indirizzo”/ Arriva un regalo e..

Taylor Mega terrorizzata sui social e poi in mezzo alle polemiche. La normale giornata dell’influencer è iniziata proprio col piede sbagliato e le cose potrebbero addirittura peggiorare e tutto per colpa di Jhonny Jhonny e del suo pupazzo. Ma di chi stiamo parlando? Semplice. Taylor Mega ha mostrato sui social il regalo ricevuto da parte di un fan e fin qui non ci sarebbe niente di nuovo e di male se non fosse che il pupazzo è arrivato dritto dritto a casa sua con un messaggio chiaro, la voglia del suo fan di regalargliene un altro ma quando si incontreranno dal vivo. Taylor Mega ha mostrato il suo biglietto e il regalo sui social dicendosi terrorizzata e tutto perché questo fantomatico fan potrebbe essere chiunque e il fatto che lui conosca il suo indirizzo (che lei non ha mai reso pubblico), la terrorizza.

Sacky fidanzato di Taylor Mega?/ Dopo Tony Effe, l'influencer ritrova il sorriso

Taylor Mega terrorizzata “Sconosciuto conosce il mio indirizzo”

Come se questo non bastasse, proprio davanti al suo messaggio e alla confidenza sulla paura provata, Taylor Mega è finita in mezzo alle polemiche perché qualcuno ha trovato esagerato il suo modo di fare come se volesse solo mettersi in mostra usando proprio la questione del pupazzo e del messaggio. Subito dopo lei stessa ha poi pubblicato una serie di storie in cui spiega la motivazione del suo gesto ed esprime anche la paura di dover arrivare a casa e trovarsi qualcuno davanti pronto a farle del male. Non capisce come alcuni stiano commentando la sua storia in modo negativo e violento: “Ma forse non hanno figlie femmine o sorelle? Uno sconosciuto conosce il mio indirizzo e dovrei stare tranquilla..”.

LEGGI ANCHE:

Taylor Mega/ "Concorrente al Grande Fratello Vip? Non potrei! Con Mega Fitness..."Taylor Mega contro parrucchieri/ “Spiego sempre come fare i capelli, non sono capaci”

© RIPRODUZIONE RISERVATA