Taylor Mega VS Alberto Dandolo/ “Le stronz*te che scrive su di me le sogna di notte?”

Taylor Mega è attualmente single: c’è qualcosa che bolle in pentola? Dopo il triangolo insieme a Giorgia Caldarulo e l’ex concorrente del Grande Fratello 16 Erica Piamonte, a procurarci gli ultimi dettagli sulla situazione sentimentale dell’influencer ci ha pensato una indiscrezione pubblicata tra le pagine del settimanale Oggi. Secondo Alberto Dandolo, la bionda sarebbe stufa di non avere un compagno nella sua vita: “A Milano si sussurra che la bellissima Taylor Mega non riesca a rassegnarsi alla vita da single”. Per dare una svolta a questa “limitazione”, la marketing influencer friulana starebbe ragionando di fare una immersione nel passato per riaprire un capitolo della sua vita, indubbiamente non ancora chiuso in maniera definitiva. Ma di cosa si sta parlando? Ma di ex fidanzati, naturalmente.

Taylor Mega replica ad Alberto Dandolo: “Stronzate!”

“Dalla fine della sua storia d’amore con il ricco faccendiere iraniano Hormoz Vasfi, starebbe facendo di tutto pur di riconquistarlo e tornare con lui”, scrive il magazine diretto da Umberto Brindani. Dunque – secondo il settimanale – Taylor Mega sarebbe ponderatamente disposta a ripigliarsi il suo ex fidanzato, il milionario iraniano con cui l’influencer avrebbe avuto una storia d’amore nel corso della passata primavera. Nonostante il flirt non sia stato mai ufficializzato, la relazione è stata al centro di vari pettegolezzi. “Riuscirà in questa ardua impresa? Ah, saperlo…”, conclude Dandolo. Peccato che nelle ultime ore, proprio la diretta interessata abbia categoricamente smentito l’indiscrezione che la riguarda: “Visto che stanno girando un po’ di notizie fake al riguardo: no, sono single, non mi vedo con nessuno da un bel po’ e sto da Dio così”. Poi ha aggiunto: “Vorrei capire se Dandolo le stronzate da scrivere se le sogna la notte, se le inventa di sana pianta o se scrive su commissione di qualcuno per andare sui giornali col mio nome. Chissà!”. Il giornalista di Dagospia ed Oggi risponderà a tono? Vedremo…

