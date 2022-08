Taylor Swift annuncia nuovo album: arriva Midnights/ “Un viaggio tra incubi e sogni”

Taylor Swift regina degli Mtv Video Music Awards 2022. Un ritorno in grande stile quello dell’artista, che ha vinto tre awards grazie al successo planetario di “All Too Well (10 Minutes Version) (Taylor’s Version): The Short Film“. Non solo quello per Video of the Year, Best Longform Video e Best Direction. Non solo: ha anche annunciato che ha un nuovo album in uscita. Si chiama “Midnights” e sarà pubblicato il 21 ottobre 2022. Lo ha annunciato durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta ieri sera al Prudential Center di Newark (New Jersey).

Sarà il decimo album dell’artista, primo inedito dopo le riedizioni “Taylor’s Version” di “Fearless” e “Red”. Questo progetto racchiude le storie di 13 notti insonni (ognuna corrisponde ad una traccia del disco) avvenute nella vita della cantante. «Se non fosse per voi, non sarei stata in grado di ri-registrare i miei album», ha dichiarato Taylor Swift durante la premiazione.

TAYLOR SWIFT ANNUNCIA IL SUO NUOVO ALBUM

Taylor Swift ha voluto quindi ringraziare i suoi fan: «Voi mi avete incoraggiata a farlo. E quindi ho deciso che, nel caso foste stati tanto generosi da darci questo premio, avrei annunciato che il mio nuovo album uscirà il 21 ottobre. Vi dirò di più a mezzanotte». Non un orario a caso quello scelto dalla stella statunitense, visto che l’album si chiama proprio “Midnights“.

In un post sui social Taylor Swift ha presentato l’album come «una raccolta di pezzi scritti nel cuore della notte, un viaggio tra incubi e sogni. Le stanze che percorriamo su e giù e i demoni che affrontiamo. È per tutti noi che ci siamo girati e rigirati e abbiamo deciso di tenere le luci accese e andare alla ricerca di qualcosa, sperando di incontrare noi stessi quando l’orologio segna le 12». Tra l’altro, dopo il successo degli album “folklore” ed “evermore” e in attesa dell’uscita del prossimo album “Midnights”, Taylor Swift è impegnata nella riscrittura di alcuni dei suoi progetti discografici passati.

