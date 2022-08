MTV Video Music Awards 2022: vincitori e premi/ Anitta Best Latin, Maneskin da record

MTV Video Music Awards 2022, Maneskin record italiano tra i vincitori

Nella notte del 28 agosto 2022, si é tenuto l’evento musicale degli MTV Video Music Awards 2022 dal palco del Prudential Center a Newark in New Jersey, che ha riservato uno spazio speciale agli artisti, i video e le discografie di spicco degli ultimi 12 mesi, con i riflettori puntati in particolare sui performer. Particolarmente virale dell’evento di premiazioni, sui social, é diventato quello della consacrazione dei Maneskin -gruppo glam e pop rock made in Italy- come la migliore realtà “alternativa”, un riconoscimento importante per la formazione musicale vincitrice di Sanremo 2021 e degli Eurovision Song Contest 2021, che su Spotify vanta ora la cifra esponenziale di oltre 22 milioni di ascolti in streaming. Damiano, Victoria, David e Ethan hanno fatto sognare i telespettatori italiani in tutto il mondo, portando la loro musica unitamente alla loro iconicità sul palco dell’evento americano, in un’esibizione Very iconic di Supermodel e si sono aggiudicati la vittoria del Best Alternative Award per I wanna be your slave. Damiano David, leader dei Maneskin, ha così commentato il magico momento del sogno italiano diventato realtà nonché il record del primo gruppo italiano ad aggiudicarsi un MYV VMAs moonman: “È straordinario. Non ce l’aspettavamo. È un onore. C’erano tanti grandi artisti in gara”.

Gli altri vincitori degli MTV Video Music Awards 2022

Gli MTV Video Music Awards hanno rappresentato anche l’occasione per Taylor Swift di tornare a regnare sulle scene: la cantante si é aggiudicata i premi Video of the Year, Best Longform Video e Best Direction per All Too Well (10 Minute Version)(Taylor’s version), per poi preannunciare il rilascio del nuovo album, previsto per il 21 ottobre 2022.

Jack Harlow ha fatto il pieno di premi: First Class lo ha premiato con il Song of Summer, Industry Baby con Lil Nas X gli ha consentito di vincere la categoria Best Collaboration, Best Art Direction gli é stato conferito per il lavoro di Alex Delgado, e Best Visual Effects per quello di Cameo FX.

L’ex One Direction, Harry Styles, ha vinto il premio per la categoria Album of the Year con Harry’s House, Best Pop con il singolo As It Was e Best Cinematography per il lavoro di Nikita Kuzmenko per As It Was. Lizzo ha trionfato con il singolo About Damn Time, nella categoria Video for Good. I Red Hot Chili Peppers hanno intrattenuto il pubblico con una loro performance, aggiudicandosi poi i premi Best Rock per Black Summer e il Globan Icon Award.

Nicki Minaj, timoniera degli MTV Video Music Awards al fianco del conduttore Jack Harlow e LL Cool J, ha trionfato nella categoria Best Hip-Hop con Do We Have a Problem con Lil Baby e ha ricevuto il Video Vanguard Award.

Dove Cameron, cantante e attrice, ha vinto nella categoria delle nuove promesse, Best New Artist. Bad Bunny é stato eletto come Artista of the year, l’award Best R&B è stato conferito a The Weekend, per il brano Out of Time. I BTS si sono rivelati il Group of the year. Il Best Choreography è stato conferito a Doja Cat con Woman per il lavoro di “Fullout Cortland” (Cortland Brown). Rosalía si é imposta nella categoria Best Editing per Saoko, con il lavoro di Valentin Petit & Jon Echeveste. Le Blackpink hanno infiammato il pre show con il loro inconfondibile stile e vinto Best Metaverse Performance con Blackpink The Virtual – PUBG MOBILE. A Lisa é stato assegnato il premio Best K-Pop per Lalisa e Anitta ha ottenuto il Best Latin per il successo mondiale di Envolver. Il premio Song of the Year è andato a Billie Eilish, per la canzone Happier Than Ever. I Seventeen hanno conquistato la premiazione Push Performance of the Year per Rock With You del dicembre 2021.

Grande assente all’evento MTV, la popstar simbolo cardine dei VMAs, Britney Spears, che lo scorso 26 agosto 2022 ha rilasciato il singolo Hold me closer, il duetto voluto insieme a lei e per il suo ritorno sulle scene da Elton John, che é debuttato alla #1 nella classica Worldwide iTunes Song, di risonanza mondiale.











