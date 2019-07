Taylor Swift contro Scooter Braun/ Bullizzata in passato? Le scuse di Justin Bieber

Tra Taylor Swift e Scooter Braun è ormai in corso una guerra apertissima che ha tirato in ballo anche altre celebrità, pronte a dire la loro sulla controversa questione che sta interessando il mondo della musica a livello mondiale. Ma cosa sta succedendo e come mai tante star, tra cui Justin Bieber hanno deciso di intervenire? Mentre sui social impazza l’hashtag #WeStandWithTaylor, è bene fare un piccolo passo indietro per capire con precisione cosa è accaduto nelle ultime settimane. Taylor Swift nei mesi scorsi ha deciso di abbandonare la sua storica casa discografica, la Big Machine Records, passando alla Universal Music. Una decisione che ha sorpreso in tanti dal momento che Scott Borchetta, proprietario dell’etichetta, è anche l’uomo che la scoprì facendole un contratto quando era appena una ragazzina. In una lettera su Tumblr, la Swift nelle passate ore si è sfogata contro Scooter Braun, manager, tra gli altri, di star del calibro di Justin Bieber e Ariana Grande ed ora proprietario della Big Machine Records poichè è lui ora a possedere tutti i diritti sulla sua musica prima di Lover. La giovane cantante, dunque, ha spiegato di non essere in buoni rapporti con Scooter, ritenendolo un bullo ed una persona scorretta ed al tempo stesso si è detta delusa e tradita da Borchetta.

TAYLOR SWIFT CONTRO SCOOTER BRAUN: LE STAR PRENDONO POSIZIONE

Sono in tanti ad essersi schierati dalla parte di Taylor Swift. Justin Bieber ha fatto un passo indietro scusandosi con lei per un suo vecchio post ma al tempo stesso ha anche chiesto un confronto chiarificatore con lei, augurandosi che possa fare lo stesso anche con Scooter. A schierarsi dalla parte della cantante anche Halsey, che in un post su Twitter ha spiegato quanto lei sia stata una importante fonte di ispirazione per la sua carriera e trovando ingiusto il trattamento riservato agli autori delle canzoni da parte delle industrie musicali. Iggy Azalea ha ritenuto scorretto il fatto che Taylor fosse stata avvertita solo alla fine degli accordi presi (ma che andavano avanti da mesi). Dalla sua anche Alessia Cara che nelle Instagram Storie ha scritto: “Hey, basta rubare alle donne che lavorano duramente!”. E i più attenti hanno notato come in tante artiste, da Selena Gomez a Miley Cyrus abbiano smesso di seguire sui social Scooter Braun.

