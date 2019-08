Techetechetè, anticipazioni/ Da Milva a Laura Pausini: l’Emilia Romagna in pista

Questa sera la nuova puntata di Techetechetè, si concentra tutta sull’Emilia Romagna. Spazio nell’access prime time di Rai1, per Orietta Berti, Vasco Rossi, Iva Zanicchi, Laura Pausini, Lucio Dalla, Samuele Bersani e Milva. Tutti questi cantanti, sono rispettivamente nati a Cavriago (per quanto riguarda la 73enne cantante di “Finché la barca va”), Zocca (il rocker 67enne con all’attivo 33 album), Ligonchio (la 79enne “Ivona” Nazionale), Faenza (la cantante de “La solitudine”), Bologna (per il compianto cantautore nato il 4 marzo del 1943), Rimini (per il 48enne di “Giudizi universali”) e Goro (per l’80enne de “La filanda). Un appuntamento anche questa volta imperdibile, che si preannuncia ricchissimo di musica ed esibizioni delle volte quasi inedite. Mezzora di spettacolo, interviste, brani famosissimi e tracce più “vintage” per degli artisti che hanno un passato ed un presente musicale fortemente d’impatto e al passo con i tempi.

Techetechetè, anticipazioni puntate speciali e appuntamenti dell’access

Dopo questi appuntamenti con i cantanti dell’Emilia Romagna, il sabato si aprirà con lo speciale su Tony Renis e Domenico Modugno. Così come scrive l’affidabile SuperGuidaTv: “Sabato 10 agosto 2019 Techetechetè dedicherà una lunghissima puntata a due grandi artisti italiani conosciuti in tutto il mondo. Si tratta di Tony Renis, la cui fama ha conquistato anche l’America con brani cult come “Quando quando quando” e l’indimenticabile Domenico Modugno che con la sua “Nel blu, dipinto di blu”, meglio conosciuta come “Volare” ha fatto il giro del mondo vincendo anche un Grammy Awards”. Martedì 13 poi, sarà tempo anche per Johnny Dorelli con una puntata speciale curata da Francesco Valitutti, autore Rai che ha lavorato con Carlo Conti, Antonella Clerici, Mara Venier e Gloria Guida. L’appuntamento con la nuova puntata di Techetechetè è quindi fissato per stasera, nell’access prime time della rete ammiraglia di Casa Rai.

