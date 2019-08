Techetecheté/ Anticipazioni oggi 15 agosto: da Alberto Sordi a Marcello Mastroianni

Techetecheté ci regalerà sorprese anche nella giornata di Ferragosto, oggi 15 agosto 2019. Le anticipazioni della nuova puntata ci parlano sicuramente di grandi risate. Tiziana Torti ha curato “Agosto… amore mio non ti conosco” con protagonisti grandi volti del cinema italiano. Da Marcello Mastroianni e Sophia Loren, da Alberto Sordi a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, fino a Monica Vitti e Giancarlo Giannini. Unica presenza straniere la vedremo nelle suadenti note di uno straordinario Julio Iglesias. Il pubblico da casa può stare tranquillo che anche stasera avrà la possibilità di godersi un breve ma intenso salto nel passato con il ritorno in scena di personaggi amatissimi.

Techetechetè, anticipazioni oggi 15 agosto: coppie che hanno fatto la storia

Nella puntata di oggi di Techetechetè saranno diverse anche le coppie che hanno fatto la storia del nostro cinema. Le anticipazioni infatti ci parlano di Monica Vitti insieme a Gianni Morandi e di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. La prima in scena ha conquistato il pubblico con diverse canzoni cantate insieme, mentre la seconda aveva fatto coppia fissa anche nella vita privata dando vita a fine carriera di quella straordinaria sitcom dal titolo Casa Vianello. Non sono queste le uniche combinazioni che vengono in mente guardando le anticipazioni su Twitter proposte dalla trasmissione di Rai Uno. Uno dei collegamenti più facili infatti mette vicini Sophia Loren e Marcello Mastroianni che avevano incantato sia in “Ieri, oggi e domani” che in “I Girasoli” oltre ovviamente a “Matrimonio all’italiana”. Ci sarà sicuramente da ridere e anche da provare un po’ di sana nostalgia per i bei tempi andati ormai via.

