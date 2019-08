Techetechetè Superstar/ Omaggio a Tony Renis e Domenico Modugno

Forte del successo ottenuto con la puntata dedicata alle più grandi voci della musica italiana che ha incollato davanti ai teleschermi 2.313.000 spettatori pari al 15.7% di share, Techetechetè superstar torna in onda oggi, sabato 10 agosto, con un appuntamento imperdibile, dedicato a due dei più grandi artisti italiani, conosciuti in tutto il mondo. Techetechetè Superstar, infatti, continua ad omaggiare i grandi nomi del mondo dello spettacolo e, questa sera, dedica tutta la puntata a Tony Renis e Domenico Modugno. Due nomi che il mondo invidia all’Italia e che nel corso degli anni, sono riusciti a far conoscere la musica italiana ovunque. Cantanti, attori e artisti con la a maiuscola: Tony Renis e Domenico Modugno hanno costruito carriere straordinarie che, questa sera, saranno raccontate in modo speciale attraverso filmati, documenti inediti e interviste.

Techetechetè Superstar: omaggio a Tony Renis

La puntata odierna di Techetechetè Superstar comincia con l’omaggio a Tony Renis. Classe 1938, Elio Cesari, vero nome di Tony Renis, conquista la ribalta nel 1962 quando si presenta sul palco del Festival di Sanremo con la canzone “Quando, quando, quando“. Non vince, ma il brano arriva primo in classifica per dieci settimane in Italia e nona in Germania e fa il giro del mondo e viene reincisa in centinaia di versioni da interpreti di varie nazionalità. E’ l’inizio di una straordinaria carriera nel corso della quale Tony Renis è stato anche attore e produttore discografico. Ha scritto delle vere perle della musica italiana come “Grande, grande, grande” cantata dall’amica Mina. Come produttore discografico ha scoperto alcune delle voci più importanti del panorama musicale come Andrea Bocelli, Nikka Costa e Il volo. Nel 1999 Tony Renis riceve un Golden Globe per le musiche del cartone animato “Quest for Camelot” (La spada magica).

Techetechetè Superstar: omaggio a Domenico Modugno

A 25 anni dalla morte di Domenico Modugno, Techetechè Superstar omaggia il monumento della musica italiana che con la sua “Nel blu, dipinto di blu”, conosciuta in tutto il mondo come “Volare” ha fatto il giro del mondo vincendo anche un Grammy Awards. Attraverso immagini inedite, i racconti dei colleghi e i filmati di repertorio sarà ripercorsa tutta la carriera dell’artista di Polignano a Mare che ha vinto quattro volte il Festival di Sanremo tra cui quello del 1958 con la celeberrima “Nel blu dipinto di blu”. Subito dopo la puntata speciale di Techetechetè, l’omaggio a Modugno continuerà con la messa in onda della replica della fiction “Volare La grande storia di Domenico Modugno”, interpretata da Beppe Fiorello.





© RIPRODUZIONE RISERVATA