JOHNNY DORELLI/ Quella gaffe con Gloria Guida: “Non è Catherine Spaak?”(Techetechetè)

Johnny Dorelli, nome d’arte di Giorgio Domenico Guidi, sarà protagonista di una serata d’onore di Techetechete’. L’appuntamento è a stasera, martedì 13 agosto, per un blob coi momenti migliori vissuti in televisione. Ma Dorelli non è mai stato “solo” tv: ricordiamo i successi in teatro, soprattutto col musical Aggiungi un posto a tavola (1974), ma anche le sue glorie in ambito cinematografico. A proposito di “glorie”, ce n’è una, la Guida, che ha catturato subito la sua attenzione. Nella puntata, curata dall’autore Francesco Valitutti, a Gloria Guida è riservata un’attenzione speciale. Il sottotitolo è “amoroso” non a caso: “Per giocare sul doppio senso di amore”, spiega Valitutti a Tv Sorrisi e Canzoni, “ci sono degli ‘amori’ della sua vita declinati al femminile, Lauretta Masiero, Catherine Spaak e Gloria Guida. E poi ci sono gli ‘amori’ artistici: la canzone, il cinema, la tv e il teatro. Con i suoi amori al femminile ha condiviso sempre la scena, tre donne bellissime con cui lui duetta in maniera meravigliosa. Ma c’è anche Mina, che apre la puntata: lui è al pianoforte (è pure un virtuoso del piano!) e le insegna a suonare”.

Johnny Dorelli: Gloria Guida o Catherine Spaak?

Johnny Dorelli sarà protagonista assoluto dello speciale di Techetechete’. Valitutti spiega così la scelta di dedicargli un’intera serata: “Dorelli è uno dei pochi che è riuscito a fare tutto ad alto livello. Ha una base musicale pura, tant’è che vince due volte a Sanremo, si è creato al cinema con la commedia e in televisione con i varietà e la fiction, e pure a teatro è arrivato al Sistina, con gli spettacoli di Garinei e Giovannini“. I filmati sono in tutto una quarantina, per quaranta minuti di trasmissione. “Ho visionato tra 40 e 50 ore di materiali, sapendo già dove cercare. Poi ci sono cose che trovi e non ti aspetti. Come un’intervista a Domenica in del 1981. Dorelli e Gloria Guida erano ospiti di Pippo Baudo e rispondevano alle domande del pubblico da casa. A un certo punto telefona uno spettatore che dice: ‘Vorrei chiedere quando li vedremo insieme, lui e Catherine Spaak‘. Peccato che lui era lì con Gloria Guida. Scoppiarono tutti a ridere”.

Johnny Dorelli e il figlio Gianluca

Per l’autore, la vera chicca d’archivio è Johnny Dorelli con una parruccona e la barba lunga, beccato così sul set di Arriva Dorellik (1967). Si parla a lungo di famiglia, tra le donne della sua vita e il figlio Gianluca (avuto con Lauretta Masiero nel ’67). “Gianluca Guidi compare mentre Dorelli canta Carissimo Pinocchio a Canzonissima il 20 dicembre 1969. Si china e prende in braccio uno dei bimbi seduti sotto l’albero e quello è il figlio. Tra i suoi ‘amori’ c’è anche lui”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA