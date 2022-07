Techetechetè/ Chi è andato una sola volta a Sanremo? Battisti, Righeira, Subsonica, Ragazzi Italiani e..

Techetechetè, anticipazioni puntata 19 luglio 2022

Martedì 19 luglio, al termine dell’edizione delle 20 del TG1, torna l’imperdibile appuntamento con Techetechetè, il programma Rai che permette al pubblico di fare un salto nel passato rivivendo le performance degli artisti che hanno fatto la storia delle televisione italiana con filmati dell’epoca, ma anche con video amatoriali e, in alcuni casi, inediti. La puntata in onda questa sera di Techetechè avrà un sapore speciale. Se la prima serata sarà dedicata alla messa in onda del film “Paolo Borsellino – I 57 giorni” con Luca Zingaretti per omaggiare il giudice ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992 in Via D’Amelio a Palermo, anche Techetechè dedicherà un momento al ricordo di Paolo Borsellino.

La puntata di questa sera dello show Rai, infatti, sarà aperta da un’anteprima musicale dedicata a Paolo Borsellino e alle vittime della mafia. Spazio, poi, all’argomento del nuovo appuntamento che è il Festival di Sanremo, ma sotto un aspetto speciale.

Techetechetè, esibizioni e diretta video streaming

La macchina del Festival di Sanremo per preparare l’edizione che andrà in onda nel 2023 è già partita con l’ufficializzazione della presenza di Chiara Ferragni durante la prima e l’ultima serata e di Gianni Morandi come co-conduttore accanto ad Amadeus. Techetechetè ha così dediso di dedicare l’appuntamento di questa sera proprio a Sanremo. Ci sono artisti che hanno partecipato tantissime volte al Festival come Al Bano, Fausto Leali, Anna Oxa e ci sono artisti che, invece, hanno calcato il palco del Teatro Ariston una sola volta. Proprio a loro è dedicata la nuova puntata di Techetechè. Tra gli artisti protagonisti del nuovo appuntamento spiccano Lucio Battisti, Righeira, Jovanotti, Subsonica, Ragazzi italiani e Fiorello.

Infine, ricordiamo che, come tutti i programmi Rai, anche Techetechetè può essere seguito in streaming attraverso Raiplay. Basta collegarsi al sito attraverso un pc o scaricare l’App disponibile per tutti i dispositivi. Grazia a Raiplay non solo è possibile seguire la diretta streaming, ma si possono recuperare anche le vecchie puntate.

