Techetechetè non va in onda, perché?/ Torna la programmazione autunnale con…

Techetechetè non va in onda, torna su Rai 1 la programmazione autunnale con I Soliti Ignoti – Il ritorno condotto da Amadeus. Per mesi abbiamo vissuto un viaggio incredibile nella storia della televisione italiana tra comici, musicisti, attori e showman. La settimana si è chiusa con due protagonisti di tutto rispetto e cioè Carlo Verdone sabato e Fiorello domenica. Ci mancheranno le serate di un programma leggero, ma che invitava a riflettere e soprattutto che riusciva a trasmettere ai giovani valori che sembravano ormai lontani e persi. Una trasmissione in grado di meritarsi anche la prima serata del sabato sera visto i grandissimi ascolti.

Techetechetè non va in onda, perché? Il ritorno non è impensabile

Il successo straordinario avuto da Techetechetè quest’estate ha fatto pensare subito che la cosa potesse non finire qui, nonostante stasera il programma non vada in onda. Il ritorno potrebbe essere dietro l’angolo, magari in una fascia oraria diversa vista la portata di pubblico che garantisce I Soliti Ignoti – Il ritorno. C’è curiosità di vedere come si comporterà la Rai, perché già oggi sono arrivati i primi post sui social network che hanno dimostrato come la trasmissione sia destinata a rimanere nel cuore della gente ancora a lungo. Allora l’unica cosa possibile da sperare è che la Rai ci ripensi e ci regali ulteriori approfondimenti sulla cultura del nostro paese.

