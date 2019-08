Techetechetè/ Sei grandi del varietà, da Baudo, Luttazzi, Panariello e Ranieri

Torna puntuale come un orologio svizzero, il nuovo appuntamento con Techetechetè, nell’access prime time della rete ammiraglia di Casa Rai. “Stasera tocca agli anni numero 6 della storia del varietà: ‘66-‘76-‘86-‘96. Ecco un piccolo assaggio della puntata di Francesco Valitutti”, si legge su Twitter. Tra i protagonisti della puntata emergono: Sandra Milo, Pippo Baudo, Giorgio Panariello, Massimo Ranieri, Gigi Proietti e Lelio Luttazzi. Questi sei personaggi famosi, hanno reso unica l’azienda di Viale Mazzini, tra programmi importanti, dichiarazioni che lasciano il segno e novità. “La Rai mi ha dato tutto. Tutto quello che ho, tutto quello che mi fa sognare, che mi dà soddisfazione”, ha confidato di recente Pippo Baudo a RadiocorriereTv. Proprio il conduttore, ha svelato che alla TV pubblica manca un programma colto “perché la Rai è servizio pubblico e ha dei doveri verso i telespettatori. Siccome la cultura è in grande discesa in questo Paese, bisogna che la Rai se ne faccia carico. È suo obbligo farlo”.

Techetechetè, anticipazioni 19 agosto 2019

Nell’access prime time, anche Pippo Baudo sarà tra i protagonisti assoluti della nuova puntata di Techetechetè. Il presentatore catanese ha svelato di avere in cantiere dei progetti: “Ne ho presentati parecchi (alla Rai NDR), ne stiamo discutendo”. Tra gli altri protagonisti anche il comico toscano Giorgio Panariello. Proprio lui negli ultimi tempi è stato al centro del gossip, dopo uno scatto che lo ritrae con la fidanzata intenta a toccarsi il pancino: primo figlio in arrivo per l’attore? Chi lo sa! Sicuramente non sapremo nulla oggi in quanto, le teche della Rai offriranno come sempre, alcuni particolari spezzoni della sua carriera, tra interviste e dichiarazioni. Lo stesso succederà anche a Sandra Milo (spesso ospite dei programmi della Rai), Massimo Ranieri, Gigi Proietti e il grande Lelio Luttazzi. Per visionare il programma anche in “diretta” streaming, non dovrete fare altro che collegarvi al portale ufficiale di RaiPlay oppure scaricare la relativa applicazione per dispositivi mobili.

