TECHETECHETE’/ I “pezzi da 90” Laura Pausini, Biagio Antonacci e Max Pezzali

Techetechete’ andrà in onda stasera con una nuova puntata dedicata ai grandi della musica anni 90. Si parla in particolare di Laura Pausini, Cesare Cremonini, Lucio Dalla, Max Pezzali, Biagio Antonacci e Giorgia, interpreti legati da un successo e da un amore da e per il pubblico a dir poco fuori dal comune. Il programma propone sketch, canzoni ed esibizioni che fanno parte dell’immenso contenuto delle Teche Rai, allo scopo di coniugare la nostalgia alla voglia di raccontare. Gli artisti in questione sono quasi tutti in attività. Unico outsider, per età e genere musicale, Lucio Dalla, morto nel 2012 ma ancora vivo nei ricordi di chi l’ha apprezzato.

Laura Pausini e Biagio Antonacci a Techetechete’

Laura Pausini è la più internazionale tra le star di questa puntata di Techetechete’. Insieme a Giorgia è la voce femminile per eccellenza, almeno tra quelle che si sono alternate sui palcoscenici degli ultimi anni. Laura spicca per una grinta e un talento mai snob, ma – grazie soprattutto alle origini fieramente romagnole – sempre rassicurante e “familiare”. La sua voce, nello specifico, è quanto di più orgogliosamente italiano possiamo esportare. Di recente, Laura è stata protagonista di un tour insieme a Biagio Antonacci, suo amico e compagno in un’avventura inedita per entrambi. Difatti, nessuno dei due aveva mai organizzato concerti in coppia con un collega, e conciliare i loro gusti è stata una vera sfida. Molto spesso, come hanno dichiarato, sono capitate incomprensioni nel dietro le quinte, date dal fatto che Laura è abituata a cantare all’estero e ignora le dinamiche dei backstage nostrani. Nei suoi camerini, è tutto più “rapido”, oltre al fatto che si parla un’altra lingua.

Cesare Cremonini, Max Pezzali e Giorgia

Cesare Cremonini ha esordito in tv come frontman dei Lùnapop, il gruppo musicale che ha fondato a Bologna nel lontano ’99. Nel 2002, archiviata l’esperienza con la band, ha inaugurato la sua carriera da solista, che l’ha portato a qualificarsi come uno degli artisti più eleganti e virtuosi dell’ultimo periodo. Max Pezzali ha una storia simile: anche lui leader di un complesso, gli 883, si è affermato come cantautore solo di recente. Infine c’è Giorgia, (cant)autrice di oltre 100 brani e nota, come la Pausini, soprattutto grazie ai successi sanremesi. L’appuntamento con Techetechete’ è come al solito alle 20.35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA