Techetechetè Superstar/ Alice, Tosca, Teresa De Sio, Marisa Sannia, Carmen Villani e le altre…

Il sabato sera estivo di Raiuno continua ad essere dedicato ai grandi artisti che hanno fatto la storia del mondo dello spettacolo italiano. Dopo gli omaggi ai grandi cantautori, a Gianni Morandi, a Mia Martini e Loredana Bertè, a Mina e Raffaella Carrà, la punata di Techechetè Superstar in onda oggi, sabato 3 agosto, subito dopo il TG1, è dedicata alle signore della canzone italiana. Sono tante le voci femminili che, negli ultimi settant’anni, hanno contribuito a portare in alto la musica italiana. Grandi voci che si sono cimentate in brani che sono diventati non solo la collonna sonora di tante storie, ma anche delle vere pietre miliari della musica leggera. L’omaggio alle signore della canzone comincerà così con il ricordo di Nilla Pizzi che, nel 1951 vinse il Festival di Sanremo con “Grazie dei fiori”. Spazio, poi, alle voci sensuali e potenti di Jula De Palma, di Mina, di Milva, Iva Zanicchi e Ornella Vanoni, quella aristocratica di Milly e quella magica di Caterina Valente.

Techetechetè Superstar: le artiste più rivoluzionarie

La puntata di Techechetè Superstar continuerà, poi, con le voci rivoluzionarie di Caterina Caselli, Nada e Patty Pravo, quelle di giovani artiste pronte a rubare la scena alle colleghe più mature come Gigliola Cinquetti, Rita Pavone e Donatella Moretti e quelle di provocanti interpreti come Marisa Sannia e Carmen Villani. Nel corso degli anni, poi, sulla scena, sono arrivate donne che hanno scelto di raccontarsi attraverso la propria musica come Mia Martini, Loredana Bertè, Rossana Casale, Loretta Goggi, Anna Oxa e Gabriella Ferri. E poi le cantautrici Paola Turci, Grazia Di Michele, Irene Grandi, Carmen Consoli, Alice, Tosca, Teresa De Sio e Mariella Nava. E ancora Giuni Russo, Antonella Ruggero, Fiorella Mannoia, Giorgia, Laura Pausini, Emma e Arisa.

Techetechetè Superstar: omaggio a Dalida

La parte finale della nuova puntata di Techechetè Superstar sarà dedicato all’ultima grande diva della musica italiana e internazionale: Dalida. A seguire, su Raiuno, sarà trasmessa la replica del film “Dalida”, che racconta la vita della cantante, dalla nascita a Il Cairo al successo negli anni Sessanta, fino alla morte nel 1987 a Parigi, dopo aver venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Dalida è interpretata da Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio interpreta il fratello e produttore Orlando, Jean-Paul Rouve è Lucien Morisse, mentre Alessandro Borghi è i grande Luigi Tenco.



