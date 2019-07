Techetechetè Superstar/ Mina e Raffaella Carrà: l’omaggio della Rai

Dopo la puntata dedicata al 50esimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna che ha incollato davanti ai teleschermi 2.585.000 spettatori pari a 17.9% di share, oggi, sabato 27 luglio, su Raiuno, subito dopo il telegiornale, torna l’appuntamento con Techetechetè Superstar. La trasmissione della rete ammiraglia della Rai che permette al pubblico di rivivere le emozioni della televisione del passato, dopo gli omaggi ai grandi cantautori italiani, a Gianni Morandi, a Mia Martini e Loredana Bertè, torna in onda con una puntata davvero speciale dedicata a due grandi star come Mina e Raffaella Carrà. Due donne che hanno cambiato la televisione e la musica italiana contribuendo anche a dettare le nuove mode con i loro look così diversi e particolari che, nel corso degli anni, sono stati imitati da tutte le donne.

Techetechetè Superstar: omaggio a Mina e Raffaella Carrà

“Pronto, Raffaella? … Sono Mina!”: partirà così la staffetta tra Mina e Raffaella Carrà nel corso della puntata odierna di Techetechetè superstar. Un dialogo ideale tra due vere dive del mondo dello spettacoo italiano fatto di immagini, racconti, interviste, canzoni e video inediti che racconteranno al pubblico chi erano davvero Mina considerata, ancora oggi, la più bella voce della musica italiana e Raffaella Carrà, regina indiscussa del varietà. Tra le chicche di Raffaella, ci sarà un montaggio di “A far l’amore comincia tu” in tutte le lingue del mondo, un’indiavolata “Rumore” e degli estratti della tournée del 1976. Per quanto riguarda Mina, invece, ci saranno montaggi di “Grande grande grande”, “E poi” e “Non gioco più”, e passaggi televisivi meno noti dell’artista come l’interpretazione della Maddalena in “Jesus Christ Superstar”.

Techetechetè Superstar: a seguire C’era una volta Studio Uno

Al termine di Techetechetè Superstar, la serata di Raiuno continuerà con la replica della fiction C’era una volta Studio Uno, intepretata da Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo e Giusy Buscemi nei panni di Giulia, Rita ed Elena che cominciano a lavorare, più o meno indirettamente al nuovo vari età del sabato sera di Antonello Falqui e Guido Sacerdote, condotto dalla giovanissima Mina, Studio 1. Giulia è segretaria nel servizio opinioni, Rita fa la sarta per gli abiti di scena, Elena invece è una delle ballerine del programma. Le storie delle tre ragazze si intersecano con quella di uno dei varietà più celebri della televisione italiana.



