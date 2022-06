Teddy Reno e figli Rita Pavone/ “Gli attacchi furono fortissimi”

È capitato a molti di vivere una storia d’amore che è stata osteggiata dalla famiglia di origine, soprattutto a causa di alcune condizioni che rendevano difficile essere ottimisti sul futuro di questo amore. Anche i personaggi famosi in diversi casi hanno vissuto da vicino questa sensazione e non hanno avuto alcun timore a raccontarlo, forti di come con i fatti siano arrivati a smentire gli scettici. Ne sa qualcosa anche una delle nostre cantanti più amate, Rita Pavone, felice sin da quando era solo una ragazzina al fianco di Teddy Reno, che continua a essere ancora l’uomo opiù importante della sua vita.

Il loro legame nel momento in cui è venuto allo scoperto ha suscitato non poco scandalo per l’epoca per due motivazioni fondamentali: lui era sposato ed era decisamente più grande di lei (tra i due ci sono diciannove anni di differenza). I fatti hanno però dimostrato quanto il loro sentimento fosse forte: non solo è arrivato il matrimonio, ma anche due figli, che hanno reso ancora più imprtante questo sentimento. E anche ora che entrambi non sono più giovanissimi si sostengono a vicenda.

L’amore tra Teddy Reno e Rita Pavone: più forti degli scettici

Avere una relazione con un uomo sposato negli anni 60-70 era ritenuto scandaloso, ma Rita credeva veramente in quello che provava per Teddy ed era convinto che lui sarebbe poi diventato importante per lei. Evidentemente l’interprete de “La partita di pallone” non si sbagliava: “Ero innamoratissima – aveva raccontato in un’intervista -. Sapevo che se avessi perso quel treno, avrei perduto una parte di me. Ma gli attacchi furono feroci, per la differenza di età (lui ha 19 anni più di lei, ndr) e perché era stato sposato. E dal momento che era il mio manager, arrivarono a insinuare che la nostra storia fosse una messinscena per far parlare di me e vincere il “Cantagiro”. Neanche fosse stato l’Oscar”.

A distanza di tempo lei non può che essere orgogliosa della scelta fatta, come confermano i tanti momenti insieme che i due hanno condiviso. Proprio per questo la Pavone non avverte alcun peso nell’aiutare il marito che sta affrontando alcuni problemi di salute, esattamente come lui aveva fatto per lei anni prima.











