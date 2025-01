Diciannove anni separano Rita Pavone dal marito, cantante e produttore discografico Teddy Reno. Sono tantissimi, invece, i ricordi che li uniscono e i momenti di condivisione che hanno costruito passo dopo passo. Eppure Rita Pavone ammette che non ama vivere di ricordi, in una bella intervista a Vanity Fair, dove ripercorre la sua carriera e il rapporto con il marito novantottenne Teddy Reno. Un matrimonio, quello tra i due artisti, che fece discutere per via della differenza di età e per il fatto che lui aveva già un figlio quando incontrò la cantante.

Il padre della Pavone, non approvando la relazione, si rifiutò di accompagnare la figlia all’altare. Ma ovviamente Rita non si pente di nulla, anche perché la sua scelta di sposare Teddy Reno l’ha portata a costruire una lunga e appassionante storia d’amore. “Mi ritengo una brava moglie, accudisco mio marito come poche fanno”, racconta nell’intervista al celebre magazine.

Dopo più di mezzo secolo insieme il sentimento cambia, nel senso che Rita non fa mistero di non avvertire più le farfalle allo stomaco. Ma la stima e l’ammirazione per il marito crescono vertginosamente: “E quando lo vedo penso che lo amo. Devo tanto a mio marito”.

All’età di novantotto anni, inevitabilmente, Teddy Reno è alle prese con qualche acciacco e problema di salute della sua età. A volte ha delle perdite di memoria ma “grazie a Dio sono dovuti all’età, mentre mia madre è mancata per l’Alzheimer”, ricorda la cantante. “Mio marito sta bene fisicamente e canta ancora magnificamente”, assicura Rita che resta appunto una figura amorevole presentissima nella vita del suo compagno storico.

