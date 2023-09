Tedua, ospite con Belen Rodriguez a Stasera c’é Cattelan…su Rai2/ Le anticipazioni bomba!

Tedua é atteso ai Tim Music Awards 2023: il ritorno sul palco

Salmo é ufficialmente tra gli ospiti speciali attesi ai Tim Music Awards 2023, l’evento live all’Arena di Verona che lo attende sul palco insieme al nuovo fenomeno pop LDA, mentre é previsto anche a Stasera c’é Cattelan…su Rai2! Il cantante rivoluzionario é incluso nella lista degli almeno cinquanta ospiti speciali previsti alle due serate dei Tim Music Awards 2023 tra esibizioni e cerimonia di premiazione, condotte dal duo formato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, in chiaro tv e via streaming sui canali Rai. Questo, mentre lo spoiler last-minute lo anticipa tra gli ospiti con Belen Rodriguez alla trasmissione di casa Rai, Stasera c’é Cattelan… su Rai2.

Le serate evento, dove tra gli highlights si attendono i PREMI targati FIMI/Gik da conferirsi agli artisti relativamente alle vendite di singoli e album e gli incassi di tour e live, con le certificazioni di disco d’oro, platino e multiplatino, vedono la partecipazione certa di Salmo, preceduta dalla sorprendente presenza di LDA registratasi a Tim Music Awards – la festa, cerimonia inaugurale della maxi manifestazione musicale dedicata ai numero 1 della musica made in Italy.

Tedua é vincitore ai Tim Music Awards?

E, intanto, Tedua infiamma la competizione nel firmamento delle star musicali, dal momento che é previsto tra gli artisti recipiente dei premi a Tim Music Awards. Alessandro Cattelan è pronto a tornare in tv con il suo “Stasera c’è Cattelan…su Rai2″. Si parte martedì 26 settembre in seconda serata. Oltre all’iconica scrivania e ai giochi cult ci saranno anche altre novità. Gli ospiti della prima puntata sono Belen Rodriguez in coppia con nientemeno che Tedua. Due serate – di martedì e mercoledì – a settimana sono previste per Stasera c’é Cattelan…su raiDue, all’insegna di interviste, partecipazioni inaspettate, sfide, esibizioni uniche, giochi e prime volte improbabili dei personaggi più noti e sorprendenti del mondo dello spettacolo dello sport e che animano la nostra attualità, accompagnati dalla musica degli Street Clerks e dagli interventi di Mike Lennon.

