Televoto annullato al Grande Fratello Vip 2020/ Dopo le polemiche e le denunce…

Televoto annullato al Grande Fratello Vip 2020. Dopo le polemiche di ieri sembra proprio che in serata, la produzione abbia deciso di annullare il televoto. Nessun comunicato ufficiale via social ma solo una grande sorpresa sul sito perché se si prova a votare una tra Giulia Salemi e Stefania Orlando ecco spuntare la dicitura “IL SERVIZIO DI TELEVOTO È SOSPESO A CAUSA DI PROBLEMI TECNICI”. Perché questa decisione improvvisa e perché sui social non è stato spiegato tutto? Al momento sembra che lo stop al televoto sia il risultato a quello che è successo ieri pomeriggio quando in molti, sui social, si sono lamentati proprio del fatto che non si riuscisse a votare gridando subito allo scandalo e, addirittura, al complotto.

Televoto annullato al Grande Fratello Vip 2020, lo scontro tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è rimandato?

In realtà in questa edizione si è parlato spesso del televoto e del fatto che tutti potessero votare anche dall’Estero (vedi i voti brasiliani per Dayane Mello) ma alla fine non c’è mai stato un provvedimento. Questa volta il televoto annullato potrebbe essere sintomo di un’altra cosa e lo stesso Gabriele Parpiglia ieri ne ha parlato a Casa Chi con la sua ospite, Sonia Lorenzini, alla quale ha subito fatto notare: “Hanno bloccato il televoto, hai visto?“ e lei ha subito rilanciato: “Ho visto qualcosa adesso ma non ho capito bene perché. Ho visto solo un articolo di sfuggita“. Lo stesso giornalista poi parla di presunte motivazioni che potrebbero essere svelate oggi in puntata e subito l’ex gieffina ha sottolineato che forse qualcuno ha parlato un po’ troppo e magari ci sarà un provvedimento: “Può essere per qualcosa che si è vociferato su qualche concorrente questa settimana che ha avuto delle uscite non proprio carine“, allude a Samantha de Grenet?



© RIPRODUZIONE RISERVATA