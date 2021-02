Giulia Salemi Vs Stefania Orlando, televoto bloccato/ Il web esplode “Tutto truccato”

Quello di questa settimana è forse uno dei televoti più ardui e difficili di tutta questa edizione del Grande Fratello Vip. Una tra Giulia Salemi e Stefania Orlando, donne importantissime in questa edizione, dovrà abbandonare la Casa nella puntata di domani, venerdì 19 febbraio. Nelle ultime ore è però accaduto qualcosa che ha infiammato i social e potrebbe avere inaspettate conseguenze.

Recandoci sul sito ufficiale del Grande Fratello per votare una tra le due gieffine, ci ritroviamo di fronte ad una avviso: “Il servizio di televoto online è momentaneamente sospeso per un problema tecnico.” È dunque impossibile esprimere il proprio voto in quanto il televoto è bloccato. L’unico modo per dare la propria preferenza pare essere attraverso gli sms, tuttavia in molti sul web hanno segnalato un altro problema.

“Televoto truccato”, sul web scatta l’allarme: cosa sta accadendo?

Stando alle segnalazioni di alcuni utenti sui social, pare sia possibile dare la propria preferenza attraverso sms soltanto per Stefania Orlando. Qualora si votasse invece a favore di Giulia Salemi, il sistema non riconoscerebbe la votazione come valida. Un problema denunciato sui social a gran voce, che ha inoltre scatenato molte polemiche. In tanti hanno già lanciato l’allarme “televoto truccato“: “La cosa giusta da fare per rispetto di tutti noi è ANNULLARE IL TELEVOTO.” ha scritto un utente, seguito a ruota da molti altri. C’è però chi sospetta che il televoto stia per essere annullato perché al posto di una tra la Salemi e la Orlando potrebbe essere eliminata un’altra concorrente per squalifica: Samantha De Grenet. Non resta che attendere chiarimenti dalla produzione.



