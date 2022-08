Tempesta magnetica oggi/ Intensa espulsione di massa coronale solare colpirà la Terra

Una tempesta magnetica si abbatterà sulla Terra nelle prossime ore: gli esperti del servizio meteorologico statunitense SWPC hanno definito la sua intensità come “forte” per la giornata di oggi, giovedì 18 agosto 2022, e di “moderata” per la giornata di domani, venerdì 19 agosto 2022.

Il fenomeno in questione, che non è raro (il precedente più recente ad inizio agosto), si verifica quando il Sole produce forti emissioni di materia dalla sua corona che generano un forte vento solare, le cui particelle ad alta energia vanno ad impattare il campo magnetico terrestre successivamente all’espulsione di massa coronale. Proprio nelle scorse ore, secondo lo Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), un buco coronale ha consentito al vento solare di avvicinarsi alla Terra. È così che questo flusso farà sì che le onde magnetiche colpiscano il nostro Paese a a centinaia di chilometri al secondo, provocando delle “piccole tempeste geomagnetiche”. Le conseguenze, per fortuna, non sono rilevanti.

Tempesta magnetica oggi: quali sono gli effetti

Quali sono allora gli effetti della tempesta magnetica che si abbatterà oggi, giovedì 18 agosto 2022, sulla Terra? “La maggior parte delle onde dovrebbe avere un impatto minimo o nullo sulla Terra” poiché ci si aspetta che “passino avanti o a sud dell’orbita terrestre”, hanno detto dal NOAA. Le conseguenze, ad ogni modo, indipendentemente dalla loro intensità, riguarderanno il campo magnetico terrestre, che potrebbe subire delle piccole variazioni.

“Il Sole è stato mosso negli ultimi giorni, ci sono state diverse esplosioni. E accadono perché i campi magnetici si aggrovigliano. E quando vanno fuori controllo, viene rilasciata molta energia”, ha spiegato il radioastronomo Michiel Brentjens di ASTRON di Dwingeloo. “Ci sono persone che noteranno qualche effetto di questo fenomeno, ad esempio, nella difesa, nelle organizzazioni umanitarie internazionali e nell’aviazione o nella navigazione in quanto usano collegamenti radio e comunicazioni su grandi distanze. Questi sistemi possono essere interrotti. Un’altra cosa che potremmo notare è che la ricezione GPS potrebbe essere leggermente peggiore per un po’”. Infine, secondo l’SWPC, le tempeste solari potrebbero causare lo spostamento dell’aurora boreale e la comparsa di aurore nel Midwest superiore, nell’estremo nord-est e in parti degli stati centro-settentrionali.

