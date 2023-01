Tempio di Poseidone trovato in Grecia/ Archeologi individuano tracce a Samikon

Forse è stato scoperto l’antico tempio di Poseidone e precisamente nei pressi di Samikon, in Grecia. Come riferisce Phys, citato da Dagospia, ad effettuare quella che potrebbe rappresentare una scoperta incredibile, sarebbero stati dei ricercatori dell’Istituto Archeologico Austriaco, insieme ai colleghi dell’Università Johannes Gutenberg di Mainz, nonchè quelli dell’Università di Kiel e dell’Eforato delle Antichità di Elis. Si tratta di una scoperta venuta alla luce dopo circa cinque anni di ricerche, visto che le indagini erano scattate nel 2018, iniziate sotto la guida del professor Andreas Vött dell’Università di Magonza.

ARTE/ Lucci, riscossa dell’interiorità contro lo smarrimento del postmoderno

“I risultati delle nostre indagini – sonio le parole dello stesso docente – fino ad oggi indicano che le onde del Mar Ionio si sono effettivamente riversate direttamente contro il gruppo di colline fino al V millennio a.C. Successivamente, sul lato rivolto verso il mare, si è sviluppato un vasto sistema di barriere che ha comportato l’isolamento di diverse lagune rispetto al mare”. E ancora: “La posizione di questo sito sacro scoperto corrisponde ai dettagli forniti da Strabone nei suoi scritti”, che descrisse lo stesso santuario circa 2.000 anni fa. L’area individuata dove vi sarebbe l’antico tempio di Poseidone si trova vicino alla costa del Peloponneso ed è famosa per essere stata ripetutamente colpita da degli tsunami durante l’epoca preistorica e storica.

ARTE/ Paganesimo e rivelazione: la fede nell'incontro di Annibale Carracci

TEMPIO DI POSEIDONE TROVATO IN GRECIA? ATTESE ANALISI NEI PROSSIMI ANNI

I resti, come specificato da Dagospia, sono stati trovati per la prima volta nel 2021, ma è soltanto negli ultimi mesi che gli archeologi avrebbero capito di essere di fronte molto probabilmente al vecchio tempio di Poseidone, una scoperta a dir poco fantastica.

Ovviamente, come da prassi in questi casi, sarà fondamentale condurre ulteriori ricerche sui resti rinvenuti, e solamente nei prossimi anni, dopo attente analisi archeologiche, geoarcheologiche e geofisiche, scopriremo la natura degli stessi, ma in ogni caso c’è grande fermento all’interno della comunità archeologica. Poseidone è raffigurato tradizionalmente con in mano un tridente su cui lo stesso aveva incanalato i suoi poteri: nella mitologia greca è il Dio del mare, dei terremoti e dei cavalli. E’ inoltre il fratello di Zeus, e i due considerati gli dei più importanti della principali divinità greche.

Musei aperti a Capodanno 2023/ #DomenicaAlMuseo: ingressi gratis il primo gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA