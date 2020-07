Temptation Island 2020/ Alessandro conquista Antonella Elia e “Pietro non c’è più..”

Turbolenze in avvicinamento per Antonella Elia e il suo Pietro dalla Piane in Temptation Island 2020. In molti sono convinti che le cose tra loro siano sempre al top e che sarà una delle poche coppie ad uscire dal programma ancora insieme ma se così non fosse? A complicare le cose ci penserà proprio il bel single che tutte hanno notato la prima volta che i tentatori si sono tolti il mantello ovvero Alessandro da Pescara. Le prime immagini della seconda puntata di Temptation Island 2020 mostrano la showgirl sempre più vicina al single tanto da appoggiare la testa sulle sue spalle, un attimo dopo vediamo Pietro dalle Piane in preda alla sua gelosia rivelare ad una single: “Quando poi accadono certe cose… Pietro non c’è più”. Cosa è successo e cosa vedremo nella seconda puntata?

ANTONELLA ELIA VICINA AD ALESSANDRO…

A quanto pare l’aitante single che si è presentato come un ragazzo attivo, sportivo e felice, ha conquistato l’interesse di Antonella Elia sin dal primo momento e adesso che i giorni passato, in Temptation Island 2020 le complicazioni vengono a galla. Alessandro ha raccontato: “Quello che mi attira di una donna è la semplicità, il modo in cui si pone, non mi piace una donna che vuole apparire troppo”, che sia davvero Antonella Elia la donna ideale per lui? Stando alla descrizione sembra proprio di no ma le immagini dei due insieme devono essere arrivate a Pietro che, dall’altra parte, ha dato subito di matto per via di quello che sta succedendo. Solo gelosia eccessiva o davvero Antonella Elia inizierà con i suoi baci a stampo anche nel villaggio con i single?



