Temptation Island 2020, streaming e repliche/ Video Mediaset: partenza col botto!

L’attesa è finita: la nuova edizione di Temptation Island sta per iniziare. Alessia Marcuzzi torna alla guida di una stagione dedicata totalmente alle coppie Nip e lo fa con una prima puntata che è già pronta a regalarci grandi colpi di scena. Prima di addentrarci nelle anticipazioni, scopriamo tutti i modi in cui è possibile seguire questo primo appuntamento con Temptation Island 2020. La trasmissione è in onda in prima serata su Canale 5 a partire da oggi, 16 settembre, dalle ore 21.25 circa. Tutte le puntate sono disponibili in diretta e on demand su Mediaset Play e WittyTV. Sempre sulle stesse piattaforme sono poi disponibili le repliche on demand, presenti dal giorno dopo la messa in onda della diretta su Canale 5. Ricordiamo infine che in TV è possibile rivedere la puntata in replica il giorno dopo su La5.

Temptation Island 2020, partenza tra passioni e scintille

Dopo avervi svelato tutti i modi utili per seguire la prima puntata di Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi, ritorniamo a quanto accadrà questa sera. Il primo appuntamento parte infatti col botto, visto che è stata la stessa conduttrice ad annunciare che la prima puntata sarà caratterizzata da un tradimento! Non è chiaro quale sarà la coppia protagonista di questo risvolto così eclatante già all’esordio, ma è certo che scoppierà una grande passione sin dalle prime ore nel villaggio. Non ci resta che attendere l’inizio della puntata in onda oggi in prima serata.



