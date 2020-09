Temptation Island 2020, 1a puntata/ Coppie, single e diretta: un tradimento e…

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA TEMPTATION ISLAND 2020

L’attesa sta per finire. Dopo il grande successo ottenuto dall’edizione estiva condotta da Filippo Bisciglia, oggi, mercoledì 16 settembre, in prima serata, canale 5 trasmette la prima delle sei puntate realizzate di Temptation Island 2020. Al timone del programma dell’amore, per la secondo volta, ci sarà Alessia Marcuzzi che, all’interno del villaggio, racconterà l’amore, le paure, le speranze, ma anche tutti i problemi delle sei coppie che hanno deciso di mettere alla prova il proprio rapporto. Il viaggio nei sentimenti dei fidanzati e delle fidanzate comincerà con l’arrivo nel villaggio dell’Is Morus Relais in Sardegna dove trascorreranno tre settimane, lontani da tutto e da tutti, ma interagendo con i ragazzi single e le ragazze single con cui trascorreranno le loro giornate, seguite 24 ore su 24 dalle telecamere. Come sempre, il momento clou di ogni puntata sarà il fatidico falò dei fidanzati e delle fidanzate in cui ciascun protagonista potrà vedere cosa combina il proprio partner nell’altro villaggio.

LE COPPIE DI TEMPTATION ISLAND 2020

Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo sono le sei coppie protagoniste di Temptation Island 2020.

Anna e Gennaro sono fidanzati da sei anni e, tra i due, non sono mancati vari tira e molla. A scrivere a Temptation Island è stata lei che vuole dare una svolta alla storia, sia positiva che negativa. Gennaro, da parte sua, ha ammesso di aver provato anche a frequentare altre ragazze durante i periodi in cui si lasciavano capendo, puntualmente, di essere innamorato della fidanzata.

Carlotta e Nello sono fidanzati da sei anni e non convivono. Anche in questo caso a scrivere è stata lei: “Ho scritto a Temptation Island perché per me o ci sposiamo o ci lasciamo! A me la sua modernità di andare a convivere prima non piace proprio!”, ha detto nella presentazione.

Nadia e Antonio, sono fidanzati da due anni e tra loro ci sono dieci anni di differenza. Lui ha 32 anni mentre lei 22. A chiamare Temptation è stato lui perchè, pur essendo innamorato, vuole capire se Nadia sia davvero la persona giusta per lui. La convivenza, infatti, non sta andando come immaginava ed ora Antonio cerca delle risposte.

Serena e Davide sono fidanzati da quasi tre anni e non convivono. I due sono innamorati, ma la gelosia eccessiva di Davide sta mettendo in serio pericolo la storia. Il loro amore è nato in modo particolare: Davide era il fidanzato della migliore amica di Serena. Entrambi erano fidanzati da 8 anni con altre persone e progettavano il matrimonio. L’amore, però, li ha travolti, ma oggi Serena sente di non avere la fiducia del compagno.

Sofia e Amedeo sono fidanzati da 11 anni e non convivono. Lei vorrebbe andare a convivere e formare una famiglia, ma Amedeo sembrerebbe avere altri progetti.

Alberto e Speranza sono fidanzati da 16 anni e a scrivere a Temptation Island 2020 è stato lui perchè, dopo tanti anni, non riesce ancora ad immaginare un futuro accanto alla propria fidanzata.



SCOPRI I TENTATORI E LE TENTATRICI DI QUESTA EDIZIONE

Nel villaggio delle fidanzate di Temptation Island 2020 ci saranno 11 single nel ruolo di tentatori. Filippo ha 31 anni e fa lo chef; Lorenzo ha 23 anni, è milanese e fa il modello; il 23enne Steve è nato a Gorizia ma vive a Londra dove lavora come bar tender; il napoletano Mario ha 25 anni e lavora nell’azienda di famiglia; Antonio, 25 anni, studia giurisprudenza ed è un giocatore professionista di basket; Alberto ha 31 anni ed è un agente di commercio; Gianluca ha 31 anni e ha due precedenti televisivi: il “GF Vip” nel 2020 e “Uomini e Donne” nel 2019. Roberto ha 30 anni e lavora come tecnico del gas; il 30enne Stefano che dopo aver vissuto Barcellona, Ibiza, Mallorca è in Australia, ora vive in Italia; Ettore ha 25 anni ed è un perito chimico, ma lavora anche come modello e, infine, Michael ha 35 anni ed è un insegnante di boxe.

Nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island 2020, invece, vivranno undici ragazze single ruolo di tentatrici: Vanessa, 30 anni, lavora come barlady anche se è astemia; Giovanna è una personal trainer di 25 anni;la 21enne Ginevra; Emanuela ha 36 anni e lavora come receptionist in un hotel; la 30enne Ester lavora come assistente di Direzione di una multinazionale; Eleonora ha 22 anni, studia giurisprudenza e per arrotondare lavora come ragazza immagine; Adelaide ha 29 anni, lavora come visual merchandising per Giorgio Armani e vive a Tenerife; la 34enne Giada è una fisioterapista; Benedetta ha 21 anni ed è una studentessa di lingua; la 30enne Nunzia con la passione per la cucina e, infine, Giulia lavora come network marketing per una compagnia di viaggi e ha 21 anni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA