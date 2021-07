Temptation Island 2021 streaming e replica TV/ Ultima puntata, come vedere le coppie che si sono lasciate

QUALI COPPIE SI SONO LASCIATE E QUALI STANO ANCORA INSIEME DOPO TEMPTATION ISLAND 2021?

Questa sera, martedì 27 luglio, in prima serata su Canale 5 va in onda il sesto e ultimo appuntamento con “Temptation Island 2021”. Filippo Bisciglia, dalla Sardegna, incontrerà le ultime due coppie rimaste: Natascia e Alessio, Manuela e Stefano. Poi scopriremo cosa è successo a tutte le coppie protagoniste a un mese di distanza dalla fine del reality. Valentina e Tommaso, come Jessica e Alessandro, sono usciti prendendo strade diverse. Sono tornati insieme o hanno confermato la loro decisione presa intorno al fuoco? Claudia e Ste sono usciti più innamorati che mai, mentre Floriana ha deciso d dare una seconda occasione a Federico: stanno ancora insieme? I fan di “Temptation Island” potranno seguire le vicende sentimentali delle coppie protagoniste non solo su Canale 5 ma anche in diretta streaming. Per farlo basta collegarsi al sito Mediaset Play o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

TEMPTATION ISLAND 2021: COME VEDERE IN REPLICA LA SESTA PUNTATA IN STREAMING

La sesta e ultima puntata di “Temptation Island 2021” è prevista per oggi, martedì 27 luglio, dalle 21.30 su Canale 5. Se questa sera non potete sintonizzarvi sulle frequenze di Mediaset, potete tranquillamente rivedere la puntata finale del programma condotto da Filippo Bisciglia giovedì 29 luglio: dalle 21.10 su La5 sarà trasmessa la replica del sesto appuntamento. Domani mercoledì 28 agosto, sempre su La5, andrà in onda la replica della quinta puntata. Ieri, lunedì 26 luglio 2021, “Temptation Island” ha raccolto davanti al video 3.285.000 spettatori pari al 23.7% di share. Riconiamo che su WittyTv è possibile vedere anche i video più interessanti delle coppie protagoniste alle prese con i tentatori e le tentatrici. Come si concluderà il viario nei sentimenti delle coppie protagoniste? Appuntamento alle 21.30 con “Temptation Island 2021” per scoprirlo!

