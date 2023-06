Temptation Island 2023, ex del GF Vip “silurato all’ultimo secondo”/ Colpa di uno spoiler: l’indiscrezione

Gianluca Costantino silurato da Temptation Island 2023: “Zero tolleranza dagli autori”

Tra poche settimane sbarcherà su Canale 5 Temptation Island. Dopo un anno di pausa, il reality show è pronto a tornare, e, anche in questa edizione, senza dubbio non mancheranno le emozioni. Come da tradizione a condurre la trasmissione sarà Filippo Bisciglia. Le coppie in gara, scelte attraverso i casting metteranno alla prova i loro sentimenti per cercare di capire se quello che provano è “vero amore” oppure no. Stando alle indiscrezioni giunte di recente, la prima puntata dovrebbe andare in onda lunedì 26 giugno, e proprio in queste ore è arrivata una grande notizia per tutti i fan. Sono infatti partite le registrazioni ufficiali della nuova edizione di Temptation Island, che come sempre si svolgono in Sardegna.

Gianluca Costantino, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sarebbe dovuto partire in direzione Sardegna ma pare sia stato “depennato” dalla redazione del programma proprio come rivela Alessandro Rosica (Investigatore Social) su Instagram: “L’ex gieffino Gianluca Costantino silurato all’ultimo secondo da Temptation. Mentre i suoi colleghi sono partiti e hanno cominciato oggi le registrazioni, lui è stato fatto fuori dal cast tentatori. La causa emersa da dietro le quinte?!? Aver spoilerato la sua entrata. Zero tolleranza dagli autori”.

Stando a quanto è emerso in queste ultime settimane, quest’anno non dovrebbero esserci coppie Vip all’interno del villaggio di Temptation Island. Senza dubbio, però, nei prossimi giorni i canali ufficiali del reality condotto da Filippo Bisciglia, inizieranno a rivelare chi sono i protagonisti che quest’anno si metteranno alla prova con un intenso viaggio nei sentimenti. Non mancano le indiscrezioni e, infatti, nei giorni passati, si era mormorato che tra i single potesse esserci Gianluca Costantino che partecipò al Grande Fratello Vip 6.

In molti speravano di poter vedere in gara delle coppie famose, come quelle nate nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma così non sarà. A fare un po’ di chiarezza è stata, ad esempio, Oriana Marzoli che, dopo il ritorno di fiamma con l’ex tronista Daniele Dal Moro, ha svelato di non aver ricevuto nessun invito da parte della produzione di Temptation Island. Oriana e Daniele, quindi, non saranno in gara a Temptation Island 2023, così come non ci saranno Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e la coppia composta da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.











