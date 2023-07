Temptation Island 2023, Federico: “Non vedevo l’ora che finisse…”/ La fidanzata Ale lo delude e…

Temptation Island 2023, la seconda puntata prevede un risvolto inaspettato per la coppia Ale e Federico

Si preannuncia una seconda puntata dalle emozioni al cardiopalmo, quella che Temptation Island 2023 riserva all’occhio pubblico TV e web, con un risvolto tra Ale e Federico del tutto inaspettato. Stando ad uno dei video-spoiler condivisi dall’account Temptation Island 2023 via Instagram, sulla seconda puntata prevista nella prima serata del 3 luglio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Federico si palesa spiazzato dalla fidanzata Ale all’anagrafe Alessia. Un risvolto a effetto sorpresa rispetto al fatto che alle clip di presentazione di partecipazione al format sui sentimenti é soprattutto Ale a mettere in discussione l’amore del fidanzato Federico, tacciandolo di non volersi impegnare sentimentalmente con lei, dal momento che lui non intende mettere su famiglia nella loro unione.

"Temptation Island 2023 è tutto una farsa"/ L'accusa choc di due fidanzati scartati ai casting

“Non vedevo l’ora che finisse”, esclama piuttosto sorpreso negativamente al pinneddu, Federico, alla presa visione di un nuovo video che immortala Alessia nel percorso intrapreso nel villaggio delle tentazioni, in convivenza tra le fidanzate e i tentatori. Dal villaggio dei fidanzati e le tentatrici, quindi, Federico si direbbe deluso da Ale, rispetto alla condotta da lei

assunta a Temptation Island 2023.

Ma quale risvolto si registri nel dettaglio tra i fidanzati concorrenti e se quest’ultimi siano destinati alla chiusura o al prosieguo della loro lovestory, sarà forse solo il contenuto della seconda puntata di Temptation Island a dirlo.

Filippo Bisciglia e l'assenza di figli con Pamela Camassa/ "Avremmo dovuto farlo prima, oggi..."

Alessia e Federico in balia della crisi d’amore: che succede alla coppia?

Alessia e Federico partecipano a Temptation Island 2023 per mettere in chiaro i loro sentimenti. Originari di Trieste, i due fidanzati hanno 31 anni e sono una coppia ufficiale da tre anni: lei vuole sposarsi e costruire una famiglia, lui no.

Nel frattempo, inoltre, oltre a Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia a destare particolarmente rumore nel web é anche lo spoiler del rientro TV di Uomini e donne, con delle curiosità del tutto inaspettate per l’occhio pubblico.

LEGGI ANCHE:

Filippo Bisciglia su Temptation Island 2023 "non devo giudicare i concorrenti"/ E sui problemi delle coppie…

© RIPRODUZIONE RISERVATA