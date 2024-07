Come è finito il falò tra Alessia e Lino? Lo spoiler

C’è grande attesa per il doppio finale in programma di Temptation Island 2024, il programma di Canale Cinque condotto da Filippo Bisciglia che questa sera mercoledì 24 luglio e domani giovedì 25 luglio regalerà ai telespettatori le risposte definitive a tutte le domande rimaste in bilico. A fornire i primi spoiler sul tanto atteso falò tra Lino e Alessia ci ha pensato il sempre ben informato portale Dagospia, che ha aggiornato i lettori sull’accaduto delle ultime due puntate del viaggio nei sentimenti: “Alessia accetta di poter incontrare nuovamente Lino che tenta di tutto per riconquistarla sul tronco tanto caro ai fan dell’isola delle corna, peccato che lui si sia fatto male i conti: quando Alessia arriva all’incontro non ha mai visto cosa è successo dopo l’ultimo falò”.

A quel punto a Temptation Island 2024 verranno mostrati alla ragazza gli ultimi video di Lino, in avvicinamento alla tentatrice, per lui sarà la fine definitiva, visto che lei troverà il coraggio di interrompere la storia con il fidanzato una volta per tutte: “Il viaggio nei sentimenti per loro si è rivelato un disastro. Le loro strade si divino, si spera, per sempre” ha rivelato Dagospia sulla coppia.

Temptation Island 2024, Lino avvistato con un’altra ragazza

Che le cose sarebbero finite nel peggiore dei modi lo si era ampiamente compreso, la storia tra Lino e Alessia pareva fin dall’inizio ben indirizzata su binari opposti e il finale di Temptation Island 2024 non regalerà un particolare colpo di scena per la coppia più chiacchierata del programma, con i due partecipanti che sarebbero finiti anche nel mirino di Alfonso Signorini in vista di una possibile partecipazione al Grande Fratello, di ritorno sul piccolo schermo a settembre.

Nei giorni scorsi Lino, stando a una segnalazione riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, sarebbe stato avvistato con un’altra ragazza, non Alessia ovviamente, altro segnale di come le strade tra i due si siano divise nel viaggio nei sentimenti, che tra stasera e domani rivelerà ai telespettatori di Canale Cinque l’esito finale delle storie narrate da Filippo Bisciglia nell’ultimo mese.