Maika Randazzo, cos’è successo con Lino dopo Temptation Island 2024?

Il percorso di Lino e Alessia a Temptation Island 2024 è quello che, ad oggi, ha sollevato più polemiche da parte del pubblico di Canale 5. Polemiche che, inevitabilmente, hanno coinvolto anche Maika Randazzo, la tentatrice alla quale Lino si è avvicinato durante la sua permanenza nel villaggio e con la quale ha avuto un quasi flirt. Dopo il falò di confronto (particolarmente acceso) con la fidanzata Alessia, Lino è infatti tornato da Maika alla quale ha velatamente proposto di continuare a conoscersi fuori dal programma.

Maika Randazzo, a dispetto di quanto credeva il web, ha accettato la proposta di Lino, dicendosi pronta a continuare questa conoscenza fuori da Temptation Island 2024. Eppure, a pochi giorni (o addirittura ore) di distanza, Lino ha richiesto un nuovo falò di confronto con Alessia, a quanto pare perché deciso a tornare insieme a lei. Ma allora com’è andata con Maika?

Lino chiede un nuovo falò alla fidanzata Alessia a Temptation Island 2024, Maika invece…

Tutto lascia intendere che questa conoscenza non sia poi stata così idilliaca, in quanto non ha neppure avuto il tempo e il modo di avere luogo dopo Temptation Island 2024. C’è però da capire se sia stata Maika a tirarsi indietro subito dopo il loro incontro, e una riflessione a freddo, o sia Lino ad aver compreso di aver commesso un errore. Sta di certo, almeno secondo le ultime indiscrezioni, che Lino chiederà ad Alessia di tornare insieme ma dovrà fare i conti con un’altra brutta sorpresa. Alla fine, sia la sua fidanzata che la tentatrice Maika Randazzo chiuderanno (forse definitivamente) con lui, e Lino concluderà questo percorso da solo e nel mirino degli attacchi del web, che hanno trovato il suo atteggiamento a Temptation Island 2024 tra i peggiori delle ultime edizioni.