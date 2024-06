Temptation Island 2024, è polemica per tre coppie: nuove segnalazioni bomba/ Cosa non torna sui concorrenti

Le coppie di Temptation Island 2024 fingono per soldi? Cosa non torna su Martina e Raul, Jenny e Tony e Vittoria ed Alex

Il docu-reality in cui le coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore nel viaggio dei sentimenti non è ancora iniziato e già non sono mancate segnalazioni clamorose su di loro che hanno fatto storcere il naso al pubblico. La prima la coppia a finire nel mirino dei dubbi è quella formata da Jenny Guardiano e dal fidanzato Tony Renda, quest’ultimo è stato presentato come un latin lover incallito mentre invece stando ad una segnalazione giunta ad Amedeo Venza sarebbe un ragazzo serio e d’altri tempi leale alla sua ragazza, e dunque perché fingere?

Segnalazioni bomba hanno coinvolto anche la coppia di Temptation Island 2024 formata da Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Entrambi hanno già profili social molto forti, lavorano in un ristorante rinomato della Capitale e Raul ha tra i followers anche Ilary Blasi. Inoltre, su TikTok è apparso un video in cui si implicava che avesse avuto una frequentazione con una ragazza per alcuni mesi, per poi essere sparito senza tante cerimonie. La ragazza, in seguito, ha ritrovato il suo ex a Temptation Island con una fidanzata di cui lei non era mai stata a conoscenza. Infine segnalazioni anche per Vittoria Bricarello e Alex Petri. Questa volta è Alessandro Rosica a riportare l’indiscrezione di una follower secondo cui i due non stanno insieme da anni e lui ha avuto altre ragazze fino a poche settimane fa.

Temptation Island 2024 nel mirino del pubblico e dei social: le sei coppie fingono?

Tutte queste segnalazioni unite alle storie delle sei coppie di fidanzati Temptation Island 2024 hanno fatto sbottare gli utenti del web. La maggior parte sono scettici soprattutto per quelle coppie che hanno già vissuto tradimenti e sono stati sul punto di lasciarsi o non vivono serenamente la relazione a causa dell’eccessiva gelosia: per i fan, infatti, è assurdo che dopo tutti i tradimenti e la palese mancanza di fiducia si decida di stare ancora insieme e soprattutto non sembra plausibile che occorra partecipare a Temptation Island per avere la certezza di stare con la persona giusta, se già si è stati traditi. “Ma anche l’anno scorso si presentavano dicendo di essersi traditi tre volte in un anno e otto mesi di relazione? Ma anche l’anno scorso si presentavano dicendo di essersi traditi tre volte in un anno e otto mesi di relazione? Ma poi ritorniamo sempre al solito discorso: ti tradisce per tre volte e continui a starci? E vai pure a Temptation? No vabbè” si legge per esempio su AmiciNews











