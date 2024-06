Temptation Island 2024, segnalazione choc su Vittoria e Alex: lui sta con un’altra?/ “Ecco perché fingono”

Vittoria Bricarello e Alex Petri, coppia di Temptation Island 2024 stanno fingendo?

Temptation Island 2024 non è ancora iniziato che già non mancano le segnalazioni e dopo un retroscena bomba sulla coppia formata da Martina e Raoul al centro del gossip ci sono finiti Vittoria Bricarello e Alex Petri. Ha sceglie di partecipare al programma di Canale5 è stata la ragazza, stanca di sentirsi trascurata dal fidanzato che persino per il suo compleanno non l’ha invitata alla festa. I due dunque appaiono come una coppia in crisi che partecipa per tentare di migliorare la situazione ma la realtà potrebbe essere ben diversa.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica, meglio noto sui social come Investigatore Social ha raccolto alcune indiscrezioni choc su Alex e Vittoria, coppia di Temptation Island 2024. Nel dettaglio sembrerebbe che i due non stiano davvero insieme ma si tratterebbe di un accordo per partecipare alla nuova edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia. I due si sarebbero lasciati anni fa ma hanno deciso di fingere per non perdere l’opportunità televisiva prendendo in giro la redazione.

Sembrerebbe dunque che Vittoria Bricarello ed Alex Petri di Temptation Island 2024 stiano fingendo di essere una coppia, l’esperto di gossip Alessandro Rosica, infatti, sul profilo ha riportato una segnalazione di una suo follower molto attendibile: “Ciao Alessandro, la coppia Vittoria e Alex è artefatta perché io e lui ci sentiamo da tre anni, non mi ha mai parlato di questa ragazza. Ci siamo visti in intimità giusto due mesi fa!! Ti mando gli screen – Mi stanno dicendo che si era lasciato da anni. Lei furbescamente ha fatto la richiesta. L’hanno contattata e lei ha convinto lui a partecipare ma non stanno insieme, cioè, è finita da anni.” La nuova edizione del viaggio dei sentimenti prenderà il via giovedì 27 giugno su Canale5, sono già stata rivelate le prime sei coppie, ne mancano altre e già non mancano le segnalazioni. Delle segnalazioni uscite in questi giorni, però, quella che riguarda Alex e Vittoria se vera è la più grave.











