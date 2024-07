Temptation Island 2024, quanto guadagnano coppie e tentatori?/ “Ecco anche il cachet di Filippo Bisciglia”

Quanto guadagnano i protagonisti di Temptation Island 2024? Le indiscrezioni sui cachet

Una delle domande più frequenti che i telespettatori di Temptation Island si pongono è: quanto guadagnano i protagonisti? La nuova edizione ha avuto inizio da una settimana circa, presentando al pubblico di Canale 5 sette nuove coppie e oltre venti tra tentatori e tentatrici, e c’è chi si chiede se la partecipazione sia gratuita, e quindi fatta solo in virtù della visibilità che il programma dona, o sia invece remunerata. Stando a quanto fa sapere Dagospia, tutti – coppie e tentatori di Temptation Island 2024 – vengono pagati per la partecipazione al programma. Ma quanto?

Nel dettaglio, fidanzati e fidanzate di Temptation Island 2024 percepirebbero un cachet tra i 1.800 e i 2.600 euro per partecipare al reality, esclusi vitto e alloggio che sono invece offerti dalla produzione. Ma non è tutto, perché la stessa cifra la percepirebbero anche tentatori e tentatrici.

Ecco quanto guadagnerebbe Filippo Bisciglia per condurre Temptation Island 2024

La fonte ha però svelato anche quanto guadagnerebbe Filippo Bisciglia, storico conduttore del reality tornato anche per Temptation Island 2024. Il suo cachet sarebbe pari a 50 mila euro, ovviamente parliamo di indiscrezioni che vanno comunque prese con le pinze e non come verità accertate. Sta di fatto che i guadagni dei protagonisti di Temptation Island sono da anni argomento di discussione per il popolo del web, tuttavia non sono mai arrivati chiarimenti ufficiali dalla redazione. Intanto il pubblico è curiosi di scoprire quali delle coppie protagoniste di questa edizione lasceranno insieme il programma e quali, invece, si diranno definitivamente addio alla fine di questo percorso a Temptation Island 2024.

