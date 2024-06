Temptation Island 2024, Alex e Vittoria accusati di essere ‘fake’/ Sono loro la coppia squalificata?

Siamo solo alla prima puntata di Temptation Island 2024 ed è già palese che siamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno mediatico e televisivo. Sui social non si parla d’altro; commenti che spuntano come funghi in un bosco e con la stessa velocità si alternano presunti retroscena, voci di corridoio e indiscrezioni sulle coppie di fidanzati protagonisti. L’ultimo scoop chiama in causa Alex Petri e Vittoria Bricarello che, secondo alcuni, potrebbero essere proprio la tanto citata coppia squalificata di Temptation Island 2024.

Jenny e Tony di Temptation Island 2024, regolamento infranto: provvedimento in arrivo?/ Nuova segnalazione

Da giorni si vocifera di una presunta coppia squalificata a Temptation Island 2024 senza che ancora sia emerso un quadro chiaro e veritiero del retroscena. Agli indizi sul ‘caso’ si aggiunge un retroscena relativo ad Alex e Vittoria che – come riporta Coming Soon – sarebbero accusati da una parte del web di essere una coppia fake. Tutto sarebbe partito da una prima riflessione di Matteo Diamante: “Un’amica mi ha raccontato che usciva con Alex da tre anni e che andavano a letto insieme fino a poco tempo fa. Lei stessa è stata invitata alla festa di compleanno di Alex e non c’è andata, ho le prove di quello che dico”.

Temptation Island 2024, perché una coppia è stata squalificata: "Preso in giro redazione"/ Nuovi rumor: chi è

Alex e Vittoria accusati di essere ‘fake’: sono loro la coppia squalificata di Temptation Island 2024?

La testimonianza di Matteo Diamante su Alex e Vittoria – coppia di Temptation Island 2024 – mette dunque in dubbio la loro veridicità dato che le circostanze temporali proposte dall’ex volto del GF Vip non collimano con i loro racconti ‘temporali’ riferiti alla relazione. Sempre Coming Soon riporta anche una segnalazione arrivata ad Alessandro Rosica, esperto di gossip: “Coppia fintissima; conosco Alex, sono stata a letto con lui fino a due settimane fa. Mi ha detto che sarebbe andato a fare un programma ma non poteva dirmi quale per riservatezza. Era un passatempo iniziato a gennaio 2024 ma tra le tante ragazze che sono passate da lui, qualcuna ci è rimasta sotto”.

Raul di Temptation Island 2024 avvistato senza la fidanzata Martina: si sono lasciati?/ "Ecco con chi era"

A questo quadro che alimenta la tesi secondo la quale Alex e Vittoria di Temptation Island 2024 sarebbero una coppia fake si aggiunge poi un’altra segnalazione riportata da Coming Soon: “La relazione tra Alex e Vittoria è falsa; ci frequentiamo da tre anni e non mi ha mai parlato di lei; ci siamo visti fino a due mesi fa”. Stando ai retroscena, le prossime settimane saranno cruciali al fine di scoprire se sono davvero loro la coppia squalificata di Temptation Island 2024, magari proprio nel prossimo appuntamento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA