Temptation Island 2024: quanto guadagnano Filippo Bisciglia, coppie e single?/ Spuntano i presunti cachet

Temptation Island 2024, quanto guadagnano coppie e single? Le presunte cifre

Temptation Island 2024 prende il via questa sera, giovedì 27 giugno 2024, con la prima puntata della nuova edizione ancora una volta condotta da Filippo Bisciglia. Le 7 coppie ufficiali sono già state presentate sui canali social della trasmissione, così come sono stati resi noti gli identikit dei 13 tentatori e delle 13 tentatrici che instaureranno rapporti con le fidanzate e i fidanzati nei rispettivi villaggi: il viaggio nei sentimenti sta per avere inizio, ma quali sono i compensi percepiti dai protagonisti del docu-reality per eccellenza dell’estate italiana?

Emerge curiosità attorno ai presunti cachet percepiti dalle coppie, dai 26 single e anche dallo stesso Filippo Bisciglia. A tal riguardo, diverso tempo fa, è stato Dagospia a rivelare i presunti guadagni dei protagonisti; nello specifico, a cominciare dalle coppie, i 7 fidanzati e le 7 fidanzate dovrebbero ricevere una cifra indicativa compresa tra i 1.800 e i 2.600 euro per tutta la durata della permanenza nel villaggio, ovvero per 21 giorni, oltre al vitto e all’alloggio presso l’Is Morus Relais e all’inevitabile notorietà di cui beneficeranno durante e dopo il programma. La medesima cifra dovrebbe essere percepita anche dai tentatori e dalle tentatrici, e anche per loro arriverà un’importante ventata di popolarità.

Filippo Bisciglia, il presunto cachet percepito a Temptation Island 2024

Voce narrante delle emozioni e delle storie di Temptation Isand 2024 sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, vero pilastro della trasmissione e confermato ancora una volta al timone del programma. Ma qual è il presunto cachet percepito dal conduttore? Sempre secondo l’indiscrezione di Dagospia, il guadagno per lui si aggira indicativamente intorno ai 50.000 euro. Trattasi ovviamente di indiscrezioni, dunque le cifre sono indicative e non sono mai state realmente rivelate in forma ufficiale.

Intanto la troupe del programma e i suoi protagonisti sono stati impegnati gli scorsi giorni nelle riprese; le registrazioni sono andate in scena come sempre nella meravigliosa Sardegna, presso l’Is Morus Relais, e da questa sera andranno in onda in prima serata su Canale5 per la gioia e la frenetica attesa del pubblico.

