Temptation Island, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino virali sul web/ Intervistati dal Tg1 in auto, ma…

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino intervistati dal Tg1 al rientro dalle vacanze

In queste ore sta facendo il giro del web un video che vede protagonista un’ex coppia di Temptation Island, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. I due hanno preso parte al docu-reality dei sentimenti di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia nel 2020, e lo scorso anno sono convolati a nozze. Il matrimonio si è celebrato dopo lunghi anni d’amore e dopo l’ostacolo del programma, nel quale hanno messo a dura prova i propri sentimenti e dal quale sono usciti più forti che mai. Nel 2021, poi, è arrivata anche la partecipazione della ragazza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Ma la coppia in queste ore sta decisamente facendo parlare di sé. Ai fan più attenti di Temptation Island, o comunque a tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere ed affezionarsi alla coppia nel corso di questi anni, non è affatto sfuggito un dettaglio in tv. La coppia, infatti, è stata pizzicata dai microfoni del Tg1 nel corso di un servizio giornalistico dedicato alle code autostradali e al rientro dei vacanzieri in questo rovente agosto.

Il video virale e l’ironia web: la coppia non è stata riconosciuta dal giornalista

“Arriviamo da Rimini, siamo stati fuori un weekend“: così Carlotta Dell’Isola ha risposto alla domanda del giornalista, mentre si trovava in macchina al fianco di Nello Sorrentino in coda al casello autostradale. Lui alla guida, lei lato passeggero, la sua risposta di pochi secondi è presto diventata virale sul web. In molti, infatti, hanno riconosciuto il suo volto e il suo inconfondibile accento romano, mentre al suo fianco il marito, con gli occhiali da sole sul volto, ha mantenuto il sorriso per tutto il tempo mentre l’ex gieffina veniva intercettata dai microfoni del Tg1.

“Carlotta dell’isola e nello al TG1 intervistati al casello x piacere“, ha scritto un utente su Twitter. “In che senso hanno intervistato carlotta dell’is0la e nello al pedaggio dell’autostrada al tg1 sentendomi male“, ha scritto un altro. A scatenare l’ironia di molti, in particolare, è stato il fatto che la coppia non sia stata riconosciuta dal giornalista Rai, nonostante i loro trascorsi televisivi. “Quanto mi spezza il sorriso inesauribile di Nello mentre Carlotta dell’1sola viene intervistata al Tg1 al casello senza essere riconosciuta“, un altro messaggio che compare su Twitter.

