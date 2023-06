Temptation Island ritorna in TV/ Spunta la data di inizio messa in onda

Temptation Island ai nastri di partenza: spunta la data di messa in onda, tra gli spoiler tv

Temptation Island riapre i battenti, con la decima edizione condotta da Filippo Bisciglia, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Stando alle anticipazioni che riportiamo a prima firma Il sussidiario.net, del format sui tradimenti da prime time sulle reti Mediaset, Temptation Island torna ufficialmente in TV il prossimo lunedì 26 giugno 2023. Per la sua decima edizione il docu-reality sui tradimenti prevederebbe la partecipazione di sette coppie di fidanzati, pronte a mettere in discussione l’amore e la fiducia che le vincolano. Il tutto per un gioco dinamico, sui sentimenti, condiviso dalle coppie con i tentatori e le tentatrici che proveranno ad agguantarsi i fidanzati, per un totale di almeno sei puntate. La fine di messa in onda di Temptation Island é prevista per il 31 luglio 2023.

E nell’attesa per il via a Temptation Island 10, trapelano intanto i primi spoiler TV del cast delle coppie partecipanti al gioco sui sentimenti.

Le coppie partecipanti a Temptation Island 2023

La prima coppia ad essere presentata, dopo sette anni di fidanzamento, é formata da Gabriella e Giuseppe: la decisione di partecipare al programma è nata in seguito alla scoperta della donna che il fidanzato si fosse iscritto in segreto a un sito di incontri. La seconda é una coppia unita da 11 anni, che ha deciso di iscriversi al programma in seguito a una relazione extraconiugale di Alessia durata due anni, poi scoperta da Davide, che ha preferito mantenere il segreto del “tradimento” subito alimentando però dubbi e incertezze nel rapporto a due.

La terza coppia, che dura da 4 anni, vive in balia dei continui litigi perché Vittoria vuole un figlio e Daniele si direbbe incerto di voler compiere il grande passo. I due hanno litigato anche durante la presentazione della loro coppia, registrata nella clip di rito di introduzione dei partecipanti all’occhio pubblico di Temptation Island 10.

