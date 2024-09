Temptation Island settembre 2024: segnalazioni su Federica Petagna

La nuova edizione di Temptation Island non è ancora iniziata ma ci sono già le prime segnalazioni su alcuni dei protagonisti annunciati. La prima a finire nel mirino del web è Federica Petagna, fidanzata con Alfonso da otto anni. I due convivono da un anno e la gelosia sta logorando il loro rapporto perché lui non le permette neanche di uscire per mangiare una pizza con gli amici. Dopo la presentazione del video, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su Federica da parte di una conoscente di quest’ultima.

“Credo sia andata più che altro solo per farsi conoscere… Abita proprio vicino a me, questa la conosco da piccola, facevamo danza insieme. E’ sempre stata una fanatica… Ha sempre avuto il sogno della tv e dell’influencer…”, il messaggio ricevuto dall’influencer casertana.

La segnalazione su Fabio di Temptation Island settembre 2024

Sempre Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su Fabio Mascaro, fidanzato con Sara da un anno. La loro è una storia a distanza perché vivono in due città diverse e, stando a quello che ha raccontato lei, lui non sarebbe mai andato a trovarlo. Proprio su Fabio, Deianira ha ricevuto una segnalazione e a farla è stata Jessica Mascherano, ex protagonista di Temptation Island: “Quando l’ho conosciuto io a gennaio, e sentito fino a fine luglio, mi sembrava tutto meno che fidanzato. Soprattutto quando mi invitava a Lamezia Terme. Magari voleva presentarmi alla fidanzata”.

Francesco Vescio, ex amico di Fabio, sui social, ha poi espresso dubbi sulla storia con Sara: “Il più falso della Calabria. Ha costruito questa storiella, ma non stanno insieme, magari si sentono. Io vorrei capire sulla base di cosa sono stati presi questi due, perché non stanno insieme, magari hanno le chat che si sentono, poi lui se la sarà tenuta buona come fa sempre, ma non stanno insieme. Questa estate a Nocera inferiore dove lavora è stato con altre e mi è stato detto da tante persone. È giusto che tutti sappiano la verità, anche la redazione, sempre se non la sa già”.