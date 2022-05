Tennis, Rune elimina Tsitsipas al Roland Garros/ Danese 19enne, con lui mamma-manager

Holger Rune, 19 anni, ha eliminato Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Quattro set ad alto livello in cui ha steso il suo avversario, andando oltre le previsioni. Eppure, qualche anno fa, dopo avere vinto il titolo di numero 1 tra i Junior nel medesimo torneo, lo aveva preannunciato. “A Parigi diventerò più forte di Nadal”, aveva detto. Tutti si stupirono per la sua superbia, tanto come come ricorda La Stampa il suo coach se lo portò via. Oggi, però, ha dimostrato di avere la stoffa per farcela. È infatti virtualmente il numero 30 nel tabellone.

DIRETTA/ Sinner Rublev (risultato finale 6-1 4-6 0-2 rit.): altro ritiro per Jannik!

Il classe 2003 ha iniziato a giocare a sei anni, dopo avere osservato a lungo la sorella maggiore Alma. Al suo fianco, in questi anni, c’è sempre stata la mamma e manager Anneke. “La sua è una autentica ossessione per il tennis. In allenamento fa di tutto per migliorarsi in continuazione. Non cerca una fama da rock star, sa benissimo dove vuole arrivare”, conferma la donna.

Diretta Roland Garros 2022/ Swiatek Zheng streaming video tv: capolavoro Holger Rune!

Tennis, Rune elimina Tsitsipas al Roland Garros: il diciannovenne danese è una vera promessa

Holger Rune, la promessa del tennis che ha eliminato Stefanos Tsitsipas al Roland Garros 2022, ha dunque ampiamente fatto capire sul campo di potere dire la propria anche contro avversari di spessore. L’unico suo segreto è proprio la mamma nonché manager e non si vergogna ad ammetterlo. “E’ l’unica di cui ho davvero bisogno. L’unica in grado di calmarmi e di tirarmi fuori il meglio”, ha detto in passato come riportato da La Stampa.

La donna sarà dunque sicuramente fiera dei passi compiuti dal figlio, che oggi è entrato definitivamente nella storia dello sport. È infatti il primo danese ad arrivare ai quarti di finale del torneo. In termini di età, invece, non è l’unico. Questa edizione infatti è targata teenegers: oltre al danese, infatti, brilla anche Carlos Alcaraz, anche lui classe 2003.

DIRETTA ROLAND GARROS 2022/ Video streaming tv: Nadal ai quarti! Alcaraz avanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA