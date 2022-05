Diretta Roland Garros 2022/ Giorgi Kasatkina streaming video tv, orario match

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: GIORGI KASATKINA AGLI OTTAVI!

Lunedì 30 maggio al Roland Garros 2022 assisteremo ai match per la parte alta del tabellone femminile: partiamo da qui perché la nostra Camila Giorgi ha fatto il capolavoro nel terzo turno, battendo la testa di serie numero 7 Aryna Sabalenka e regalandosi la seconda settimana dello Slam di Parigi. Oggi dunque avremo Giorgi Kasatkina: i match iniziano alle ore 11:00 e per l’italo-argentina il test è probante (la russa è stata campionessa juniores al Roland Garros) ma non impossibile, soprattutto per lei potrebbe esserci un’autostrada almeno verso la semifinale perché, poi, la sua potenziale avversaria sarebbe Madison Keys o Veronika Kudermetova.

Il tabellone femminile del Roland Garros 2022, almeno nella sua parte alta, sembra essere parecchio favorevole a Iga Swiatek: la polacca certamente non ha bisogno di favori, arriva da cinque titoli consecutivi e una delle strisce di vittorie più lunghe nel terzo millennio, ma certo anche lei sarà più contenta di non sfidare Simona Halep negli ottavi, trovandosi invece di fronte la cinese Qinwen Zheng. L’altro match, quello da cui uscirebbe l’avversaria della numero 1 Wta nella diretta del Roland Garros 2022, oppone Jessica Pegula (finalista a Madrid) a Irina-Camelia Begu, la veterana rumena che è stata favorita anche da un tabellone non impossibile, ma ora sa di potersela giocare.

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: COME VEDERE GIORGI KASATKINA

Ricordiamo che la diretta tv del Roland Garros 2022 sarà sui due canali di Eurosport, quello principale disponibile anche sul digitale terrestre e il secondo (Eurosport 2) accessibile soltanto agli abbonati alla televisione satellitare. L’emittente fa comunque parte anche del pacchetto DAZN: abbonandovi a questa piattaforma potrete dunque seguire i match del Roland Garros 2022 (selezionati soprattutto dalla regia internazionale, che naturalmente cercherà di privilegiare i campi principali) in diretta streaming video, utilizzando i dispositivi compatibili. Possiamo infine sottolineare che sul sito ufficiale di questo Slam, www.rolandgarros.com, troverete tutte le informazioni utili come i tabellini aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

La giornata del Roland Garros 2022 per lunedì 30 maggio ci propone i match che sono validi per gli ottavi di finale. In campo troveremo anche il nostro Jannik Sinner, che prosegue spedito nel torneo dello Slam e del quale ci occuperemo a parte; saranno quindi quattro i match del tabellone maschile – e da qui uscirà, ovviamente, anche lo sfidante dell’altoatesino nei quarti – ma anche quattro per la metà alta del tabellone femminile. Tra le partite più importanti, quella tra Marin Cilic e Daniil Medvedev (avevamo già parlato del russo, appunto potenziale avversario del russo) che ci dirà della crescita del numero 2 Atp sulla terra rossa, nella diretta del Roland Garros 2022.

Le altre sfide? Sicuramente di grande valore quella tra Casper Ruud e Hubert Hurkacz, due delle nuove leve più in vista: qui purtroppo bisogna dire che abbiamo rimpianti, perché il nostro Lorenzo Sonego era avanti due set a uno nei confronti del norvegese con la sensazione di potersela cavare, e invece è stato rimontato. Ruud è il primo norvegese di sempre negli ottavi del Roland Garros, Holger Rune (19 anni) è il primo danese dall’inizio degli anni Novanta: prosegue la sua grande ascesa, ma adesso l’asticella si alza perché l’avversario sarà Stefanos Tsitsipas, finalista 2021 che sembra aver ritrovato il passo giusto dopo due maratone al quinto set.











