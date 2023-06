Tennyson e Charles Spencer, figli di Russell Crowe/ “Spero di essere per loro il padre di cui hanno bisogno”

Ospite a Oggi è un altro giorno, Russel Crowe racconta il rapporto con i suoi figli Charles e Tennyson Spencer. “Spero di essere il padre di cui hanno bisogno. – e aggiunge – Da mio padre cosa ho imparato che ho trasmesso a loro? Migliaia di cose. Una delle sue grandi qualità è che lui è sempre stato consapevole che io avrei seguito la mia strada.”

L’attore inoltre racconta: “E anche quando era preoccupato dei rischi della mia carriera, lui mi ha sempre appoggiato. Non so se ha sempre creduto in me, però non me l’ha fatto mai capire, mi ha lasciato provare.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Russell Crowe con i figli Charles e Tennyson Spencer a Roma

Charles e Tennyson Spencer Crowe sono i figli di Russell Crowe. I figli del famosissimo attore, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Massimo Decimo nel film colossale “Il Gladiatore”, sono nati dall’amore e dal matrimonio con la cantante ed attrice Danielle Spencer. Una storia d’amore importante tra i due che sono passati dal set cinematografico all’altare. Un matrimonio felice, ma terminato nel 2018 dopo 15 anni d’amore. Nonostante la fine del matrimonio i rapporti con i figli sono ottimi. Il primogenito si chiama Charles ed è nato a Sydney, in Australia, il 21 dicembre 2003 sotto il segno del Sagittario. Il secondo figlio si chiama Tennyson Spencer Crowe, nato sotto il segno del Cancro il 6 luglio 2006.

Stando a quanto trapela dalle informazioni sul web, sia Charles e Tennyson Spencer Crowe vivono con il padre a Los Angeles. I figli sono diventati famosi per una foto pubblicata dall’attore durante un viaggio a Roma. L’attore, infatti, si è immortalato dinanzi all’Anfiteatro Flavio in compagnia dei figli scrivendo: “Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio”.

Chi sono Charles e Tennyson Spencer, i figli di Russell Crowe?

Ma chi sono i figli di Russell Crowe? Charles e Tennyson Spencer Crowe sono nati dall’amore tra l’attore e la collega Danielle Spencer. Non è dato sapere di più sul loro conto e sulla loro vita privata. Di certo sappiamo che hanno un bellissimo rapporto con il papà con cui hanno continuato a vivere anche dopo il divorzio dei genitori. Nonostante la separazione e tutte le conseguenze emotive legata alla fine di un matrimonio, entrambi i ragazzi hanno un rapporto di grande complicità con i genitori.

Tra i due Charles è quello che più di tutti somiglia al padre. Le sue foto, infatti, hanno fatto il giro del web proprio per la somiglianza pazzesca con l’attore di Hollywood!











