Tenta di rapire bimba di 9 mesi nel passeggino/ Choc a Torino, arrestato 57enne

Un uomo di 57 anni è stato arrestato in quel di Torino dopo aver tentato di rapire una bimba di soli nove mesi. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 30 settembre, tra corso XI Febbraio e corso Regina Margherita, ed è senza dubbio preoccupante. In base alla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, sentendo anche le varie testimonianze e vedendo i filmati delle telecamere presenti in zona, l’uomo, italiano, si è recato nel bar della zona attirato da un passeggino con all’interno una bimba di nove mesi.

Dopo essere stato allontanato dal padre questo è successivamente tornato poco dopo, e sorprendendo tutti ha cercato di scappare portando via il passeggino con dentro la piccola. Il titolare del bar è intervenuto per braccare il rapitore e mettere in salvo la bimba, subito dopo anche il padre della piccola ha fermato il malvivente così come altri clienti del bar, ma lo stesso è riuscito a divincolarsi e a scappare. Nel mentre sopraggiungeva in quegli istanti la pattuglia del Comando Territoriale VII della Polizia Municipale, che accortasi della zuffa è intervenuta ed ha poi inseguito il rapitore che stava cercando di mescolarsi fra la folla verso il mercato di Porta Palazzo. Una volta arrestato, e dopo aver ascoltato le varie testimonianze dei clienti del bar, il 57enne è stato fermato con l’accusa di tentato sequestro di persona, ed ora si trova presso la Casa Circondariale Lorusso e Cotugno, a disposizione del magistrato di turno.

TENTA DI RAPIRE BIMBA DI 9 MESI, FERMATO 57: LA NOTA DEL COMANDO DEI VIGILI

“Si tratta di un cittadino italiano di 57 anni – spiegano da Comando della polizia municipale, come riporta TorinoToday.it – apparso subito in stato confusionale ai due agenti, ai quali l’uomo non è riuscito a dare una spiegazione di senso compiuto su quanto accaduto. Dopo aver ascoltato i testimoni e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza del bar, l’uomo è stato portato al Comando di Via Bologna. Gli accertamenti di rito hanno evidenziato che si tratta di un professore di ruolo che già in passato aveva dato segni di disturbi comportamentali trattati dal Reparto Psichiatrico dell’ospedale Molinette. Negli ultimi giorni parrebbe che l’uomo, con un precedente giudiziario per tentato omicidio, non si sia recato al lavoro e dall’ospedale Molinette hanno fatto sapere che ultimamente le terapie consigliate non erano seguite in maniera adeguata dal paziente”.

