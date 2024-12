Teodoro Mammucari, meglio conosciuto come Teo Mammucari, è nato a Roma nel 1964. La sua carriera la comico è cominciata molto presto come animatore turistico: nel 1995, poi, è ufficialmente partita l’avventura di Scherzi a parte, inizialmente come attore, per poi arrivare a condurre Seven Show e iniziare nel 1999 l’avventura come Iena nel programma di Italia 1. Il vero e proprio successo è arrivato però con Rai 2 con il programma comico Libero, basato su scherzi telefonici: per quattro edizioni, Teo Mammucari è rimasto alla guida del programma. A seguire sono arrivati tanti altri programmi e avventure televisive, come quella nel programma televisivo Veline, Striscia la Notizia e ancora Sarabanda, format di grande successo.

In realtà, prima di ottenere visibilità grazie alla sua verve comica, Teo Mammucari ha svolto dei lavori ben più umili di quelli che ha poi intrapreso in tv. Ho fatto l’imbianchino, il muratore, il garagista, ma mi cacciavano via tutti perché sul lavoro facevo già il matto” ha spiegato Teo. Poi, in una serata di cabaret, lo ha notato Davide Parenti, che lo ha così chiamato per condurre un programma: da quel momento è cominciata la scalata verso il successo. Un po’ per caso, Teo ha inventato un format da portare in tv: “Montai in ascensore e una signora prese e mi pulì il cappotto, la giacca. Da lì, ho avuto l’intuizione: intervistare la gente togliendo i peli dai loro abiti!”.

Teo Mammucari, chi è: chiusi i rapporti con la famiglia d’origine

Sappiamo poco di Teo Mammucari e della sua famiglia d’origine. Ciò che però è noto è che il conduttore ha litigato, anche in maniera pesante, con il fratello Alfredo, che è stato denunciato da lui per diffamazione. Non è chiaro quale motivo abbia portato ad una lite così pesante tra i due ma ciò che appare chiaro è che la frattura non è sanabile: il conduttore, infatti, si sarebbe allontanato volontariamente da lui e dalla sua famiglia, per poi costruire la propria e mettere al mondo la figlia, Julia.