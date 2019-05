TEO TEOCOLI/ Cos’è successo con Adriano Celentano? Mori: “Traditore” (Domenica in)

Teo Teocoli sarà ospite di Domenica in nello spazio di Renzo Arbore, con cui omaggerà Enzo Jannacci, il grande cantautore e cabarettista milanese morto nel 2013. Mara Venier ha già ospitato Teocoli, esortandolo a tornare presto in tv con il suo one man show. E non solo – magari – negli show degli altri. Sappiamo bene che con Adrian non è andata bene; anzi, non è proprio andata. “Fate un applauso per Adriano che ha sprecato metà della sua vita per fare Adrian, ma si riprenderà…”, ha scherzato Teocoli con la Venier. Si dice che Claudia Mori non abbia mai particolarmente apprezzato le sue imitazioni, nonostante l’innegabile talento del comico tarantino. In quell’occasione, a Domenica in, Teocoli ha dato il meglio di sé. Lo ha fatto cantando una canzone di Celentano, levandosi, con un sorriso, un sassolino dalla scarpa.

Teo Teocoli e il “caso” Adrian

La moglie di Adriano Celentano, Claudia Mori, ha definito Teo Teocoli “traditore di Adrian“. E non solo lui; anche Michelle Hunziker. “Ma quale traditore!”, protesta Teocoli sulle pagine di Repubblica, “fanno le cose tra di loro, non ti raccontano niente. Ma c’è un limite”. Questa la sua versione: “Claudia Mori mi dice di andare a Verona a registrare la parte live, tirando sul compenso”. La cifra? “Circa 30mila euro netti per nove puntate, con le spese a mio carico. Saluto la Hunziker, Ambra, di Adriano nemmeno l’ombra. Claudia dice che forse arriva qualche giorno dopo, il venerdì. Ma intanto l’orchestra non c’era, poi vengo a scoprire che è formata da soli cinque elementi, gli autori se ne stavano seduti ad aspettare perché senza Adriano non si poteva far niente… Ho capito che mi sarei trovato lì come un cretino a fare cose non scritte. Ho desistito“.

La vita privata di Teo Teocoli

Non solo lavoro, nella vita di Teo Teocoli. C’è spazio anche per l’amore (e che amore) con Elena, sua moglie da più di 30 anni. Con lei ha avuto tre figlie, Anna Adela Letizia, Paola e Chiara. Elena è stata protagonista, per certi versi, della scorsa puntata di Domenica in. Mara Venier ha ricevuto un messaggio proprio da lei (indirizzato ovviamente al marito): “Grazie per avermi aiutata a essere la persona che sono (tonetti a parte)”. La conduttrice non coglie il significato dell’inciso, e chiede spiegazioni a chi ha di fronte. Teo non sa rispondere: “Mi metti in imbarazzo davanti a mezza Italia, non so chi è tonetti. Non è che quando torno a casa mi apre la porta tonetti?”.



