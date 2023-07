Teramo, idraulico 36enne cena con genitori e poi si impicca/ Forse suicidio per delusione d’amore

Tragedia a Villa Torre, nel Comune di Castellalto, in provincia di Teramo: un idraulico 36enne si impicca nella mansarda di casa sua. L’uomo prima di compiere il suicidio ha scritto una lettera per spiegare le sue ragioni. Quelle parole sono finite nelle mani della magistratura, che sta approfondendo quanto accaduto. Stando a quanto riportato da Leggo, ci sarebbe la fine di una storia d’amore con una donna del posto alla base della decisione di suicidarsi. L’idraulico aveva cenato con i familiari, poi è salito nel piano superiore della palazzina di famiglia, dove aveva costruito una mansarda e dove viveva da solo.

Ieri mattina, alle ore 7.30 circa, i suoi colleghi si sono presentati per prenderlo con un pulmino per andare al cantiere per lavorare, come tutti i giorni. Prima hanno suonato al citofono, ma non avendo ricevuto risposta, hanno provato a contattarlo al telefonino, anche in questo caso con esito negativo. A quel punto hanno preso contatti con i familiari, che vivono al piano di sotto.

IN UNA LETTERA LE RAGIONI DEL SUICIDIO

La madre dell’idraulico è salita in mansarda per verificare se il figlio fosse all’interno ma, quando ha aperto la porta, ha assistito alla scena choc: ha visto il figlio impiccato in una trave. Dunque, la famiglia ha subito allertato i soccorsi. Anche se l’arrivo è stato tempestivo, ogni tentativo di salvarlo è stato inutile. Infatti, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’idraulico. La morte del 36enne risalirebbe alle prime ore della notte. Stando a quanto riportato da Leggo, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della local stazione per i rilievi e per sentire familiari e conoscenti.

I militari hanno individuato la lettera scritta dal 36enne su una scrivania: l’uomo ha spiegato per quale motivo aveva deciso di suicidarsi. Il pm di turno ha firmato l’autorizzazione per la restituzione della salma alla famiglia per la sepoltura. «È una notizia devastante per tutti noi. In momenti come questo, dobbiamo stare uniti come comunità e sostenere le famiglie coinvolte», ha dichiarato il sindaco di Castellalto, Aniceto Rocci, esprimendo il suo cordoglio per la tragedia.











