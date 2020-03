Terence Hill compie gli anni/ Auguri, Maurizio Lastrico “insieme in Don Matteo 13”

Buon compleanno Terence Hill: l’amato don Matteo della tv, e protagonista di indimenticabili pellicole italiane, una fra tutti “Lo chiamavano Trinità”, spegne oggi 81 candeline, dopo aver appena concluso una delle stagioni televisivamente più fruttuose della sua vita, quella che l’ha visto, ancora una volta, al timone della celebre canonica di Spoleto. Per lui gli auguri di Maurizio Lastrico, protagonista su Rai 1 dell’ultima fortunatissima stagione di Don Matteo: “Un buon compleanno a Mr Terence”, si legge in un breve post condiviso solo poche ore fa dall’attore. “Il regalo più bello – aggiunge Lastrico – è sapere che presto saremo ancora insieme a lavorare, e lo hai fatto tu a noi. Grazie per tutti i momenti speciali tra una scena e l’altra”, dice l’attore riservando a Terence Hill un piccolo augurio aggiuntivo: “Teniamo duro tutti insieme”. Maurizio Lastrico conferma quindi la nuova stagione di Don Matteo, le cui riprese potrebbero partire già nei prossimi mesi.

BUON COMPLEANNO TERENCE HILL, I MESSAGGI SUL WEB

Mentre sulla fan page ufficiale di Terence Hill tutto tace, e l’ultimo post pubblicato nella giornata di ieri ricorda l’attore accanto del suo celebre braccio destro, Bud Spencer, sui social sono in molti ad augurargli un buon compleanno. Tra questi, quello di una delle pagine ufficiali dedicate al mito di Bud Spencer e Terence Hill, alla quale si sono uniti migliaia di telespettatori in tutta Italia. “Tantissimi auguri al nostro mitico Terence Hill! – si legge sul profilo della fan page – Un grande uomo! Grazie di tutto, sei un grande!”. Tra i numerosi commenti, quelli dei fan più accaniti: “Tantissimi auguri Mr Terence ti amooo”, e ancora: “Auguriiiiiiii Terence”. Accompagnano i post messaggi dei suoi film più celebri o scatti che lo immortalano accanto a Bud Spencer; in alternativa, con la tonaca da prete, in sella alla sua bicicletta. Numerosi anche i messaggi di affetto provenienti da tutto il mondo: dalla Spagna e dalla Germania. ma anche dagli Stati Uniti.

IL MESSAGGIO DI MAURIZIO LASTRICO





