Teresa Betto, moglie Luciano Rispoli/ I figli Alessandro, Andrea e Valeria

Luciano Rispoli e Teresa Betto: le nozze celebrate da Padre Pio

Teresa Betto è la moglie di Luciano Rispoli, noto conduttore tv mancato il 26 ottobre 2016. Si erano conosciuti salutandosi da una finestra di piazza del Popolo: lui palazzo Rai, lei palazzo Inam. Luciano aveva chiesto la mano di Tersa di impulso: “Io non c’ero mai, sapevo che aveva iniziato a uscire con un altro. L’ho chiamata e le ho detto: ti sposo io. E lei: quando? Io: a luglio. Era aprile. Non potevo sopportare l’idea che vedesse quell’imbelle con cui trescava”, ha raccontato a Vanity Fair. I due si sposano il 9 luglio 1962 nella chiesa di San Giovanni Rotondo. Le nozze furono celebrate da Padre Pio, di cui la madre del conduttore era devota. “Il rito era fissato per le 4 del mattino. Ci avvicinammo all’altare e dopo un po’ arrivò. Era un uomo burbero, ai limiti della scortesia, frettoloso anche nella celebrazione del matrimonio. Dava la sensazione di adempiere con fatica e con fastidio agli obblighi enormi della sua vita di santo in terra”, ha ricordato Rispoli in diverse occasioni.

Luciano Rispoli e Teresa Betto: 54 anni insieme e tre figli

Luciano Rispoli e Teresa Betto hanno avuto tre figli: Alessandro, Andrea, e Valeria. “Ho molto rispettato i miei figli, e non sono stato così invadente da pretendere di gestire la loro vita”, aveva detto il conduttore di “Tappeto volante” a Vanity Fair, in occasione dei suoi 80 anni. La rivista Grand Hotel qualche anno fa ha intervistato Rita Forte, storica collaboratrice di Luciano Rispoli, che ha ricordato un simpatico aneddoto sul condottare e la moglie Teresa: “Due cose lo facevano spazientire i ‘cretini’, l’unica parolaccia che si concedeva, e la telefonata a fine puntata dell’adorata moglie, il suo giudice più severo”. Rispoli e la moglie sono stati sposati per 54 anni, fino alla morte del conduttore.

